Laura Rus: Anul 2019 a fost unul magic!

„În acest an am semnat cu Anderlecht și pot spune că a fost un an magic. Suntem pe locul I, la nouă puncte distanță de următoarea clasată. Chiar vineri urmează să avem derby împotriva echipei Standard Liege. A fost un an greu, însă sunt bucuroasă că pe plan profesional am realizat ceea ce mi-am dorit. Sper ca la finalul campionatului să ridic cupa și să devin campioană în Belgia. Ediția a IV-a a Cupei <<Laura Rus>> a fost un succes și cred că a fost cea mai bună ediție de până acum. A fost un an încărcat și am decis să mă întorc în țară pentru câteva zile ca să-mi încarc bateriile. În 2019 am avut meciuri în Champions League, am jucat pentru echipa națională și am evoluat în campionat și în cupă pentru Anderlecht. După ce am plecat din Italia, de la Hellas Verona, nu m-am așteptat să mă adaptez atât de bine în Belgia, la Anderlecht. Acest lucru se datorează fetelor din echipă, care au un caracter foarte frumos și puternic. Suntem un grup unit și acest lucru m-a ajutat foarte mult să mă integrez repede în echipă. Am decis să semnez cu Anderlecht deoarece mi-am dorit să evoluez într-un campionat puternic. Am o vârstă și este timpul să mă gândesc și la retragere. Nu voi putea continua la nesfârșit să joc fotbal. În acest am am revenit și la națională și este o mândrie pentru mine să evoluez pentru prima reprezentativă a țării. Deocamdată nu vom mai avea meciuri la națională. Primele jocuri le vom avea la începutul lunii aprilie, iar în februarie vom avea un turneu de pregătire”, a declarat fotbalista Laura Rus.

Ștefan Moraru