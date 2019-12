La 30 de ani de la Revoluţie, trebuie să rămânem drepţi ca brazii!

Evenimentul face parte din seria celor cinci evenimente dedicate Revoluţiei din decembrie 1989, după 30 de ani, organizate de Universitatea „Eftimie Murgu“, Colegiul Național „Diaconovici – Tietz”, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița.

Prof. Gheorghe Popovici a spus că sunt importante asemenea evocări fiindcă nu s-a învăţat din şcoală ce a fost în Decembrie 1989, ci mai mult din povestea de acasă, spusă de părinţi sau de bunici: „Pentru «generaţia Y», Revoluţia a însemnat renunţarea la ce a fost pe vremea lui Ceauşescu. Adică, simbolistic, ce înseamnă statul la coadă şi raţia la alimente, toate lipsurile de care am dus atunci. Pentru generaţia mai tânără, «generaţia Z», înseamnă o altă poveste, o poveste a generaţiilor risipite, în sensul că ei spun că părinţii şi bunicii, de frică şi prin propriile slăbiciuni, au trăit degeaba. De aceea am vrut să arătăm ce înseamnă cu adevărat acele momente din Decembrie 1989. În Banat a fost Revoluţie, de aceea am încercat să aducem argumente pentru a demonstra acest lucru, că n-a fost nici eveniment şi nici lovitură de stat. Care au fost speranţele noastre? Jertfa speranţei generaţiei mele, că pe atunci eram tânăr, a fost aceea că pentru a face ca nepoţii şi copiii noştri s-o ducă mai bine. Aveam cinci elemente ale speranţei: libertate, demnitate, democraţie, o lume mai bună într-o ţară vie. Avem argumente pentru fiecare speranţă, cu neîmplinirile care au fost. De pildă, legat de libertate, am ajuns de la libertate la migrare. Libertate însemna să putem spune ceea ce gândim, să putem pleca afară, să putem avea acces la informaţie. Prin tot ceea ce s-a întâmplat, foarte mulţi tineri au plecat dincolo. Există o mărturie a unui tânăr care a plecat dincolo şi care spune că a plecat în străinătate nu pentru că avea lipsuri, ci pentru că erau oportunităţi mai mări de a câştiga bani mai mulţi dincolo şi, mai ales, un alt nivel de trai. Cât priveşte demnitatea, am ajuns de la ideea de demnitate la încrederea pierdută. Nu mai avem încredere în noi, tot ce se vorbeşte rău despre România o luăm că aşa trebuie să fie, însă din momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să fim drepţi ca brazii, pentru a ne susţine interesele şi a merge mai departe. De la democraţie, aşa cum am visat noi, am ajuns la dezordine organizată, în care fiecare poate să-şi spună oful dar nimeni nu-l ascultă, în care am trecut de la ideea că trebuie să avem grija de om, la aceea că omul este inutil, este doar un obiect. Despre acea lume mai bună, aşa am sperat în 1989, că vom fi mai buni, că valorile vor ieşi în faţă, dar democraţia şi cu toate libertăţile au dus la un măr al discordiei dintre noi. Avem astăzi tineri împotriva bătrânilor, copii împotriva părinţilor, cei privaţi sunt împotriva bugetarilor, cei care au plecat afară sunt împotriva celor care au rămas acasă, iar cei care sunt într-un partid sunt împotriva celor din alt partid. De la o ţară mai vie, cum ne-am dorit, am ajuns la o ţară fără rost. Concluzia în această expunere este comparaţia, ce înseamnă o zi de comunism până în Decembrie 1989 cu o ce înseamnă o zi la 30 de ani după Revoluţie. Paralela cred că este argumentul pentru care am zis atunci că jertfa speranţei a fost ca nepoţii şi copiii noştri s-o ducă mai bine“.

Despre Revoluţia din Decembrie 1989 în contextul internaţional, prin prisma finalizării Războiului Rece şi, ulterior, a destrămării Tratatului de la Varşovia şi a victoriei Organizaţiei Atlanticului de Nord a vorbit lect. dr. Cristian Rudolf, care a specificat: „La sfârşitul anilor 80, Tratatul de la Varşovia şi partea sa economică, adică Organizaţia de Cooperare Economică, s-au dovedit a fi neviabile sub aspect financiar, datorită cheltuielilor extrem de mari în domeniul militar. Acest lucru a favorizat Organizaţia Atlanticului de Nord şi Comunitatea Europeană în a-şi stabili hegemonia politică în lume, în speţă în Europa Centrală şi de Sud-Est, datorită faptului că regimurile comuniste nu au mai fost sustenabile sub aspect financiar, adică efectiv n-au mai avut bani ca să desfăşoare activitatea politică, investind de-a lungul deceniilor aproape tot ce-au câştigat în domeniul militar“.

Au mai prezentat referate Alexandra Rădoi (MK) și Maria Kerekes (ECTS) – studente sub coordonarea dr. Mihaela Martin, Facultatea de Științe Economice, anul I, care au sintetizat în material „Urmările Revoluției din Decembrie 1989“. De asemenea, Adelina Andraș şi Florin Jaczko Goșa (CIG) – studenți coordonați de dr. Mihaela Martin, Facultatea de Științe Economice, anul I, au expus în comunicarea lor „Semnificația și impactul Revoluției din Decembrie 1989”.

Pentru eroii jertfiţi în timpul evenimentelor, Erwin Iosef Ţigla, preşedintele Forumului German a solicitat un moment de reculegere. Din păcate, elevii şi studenţii, cei cărora le erau, în principal, destinate prelegerile, au fost prinşi în focul unor examene sau au avut alte activităţi mai interesante decât evocările despre focul Revoluţiei.

Alexandra Gorghiu