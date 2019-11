Klaus Iohannis: PSD trebuie înlăturat din decizia statului, în mod democratic: prin vot!

Vă prezentăm câteva dintre punctele de vedere ale prezidențiabilului Klaus Iohannis.

Despre Partidul Social Democrat: „După decembrie 2016, PSD a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți în haos. Pentru ce? Pentru a salva câțiva penali. PSD a dorit să acapareze și să distrugă nu doar statul de drept, nu doar lupta anticorupție, ci și marile sisteme. Și a făcut-o perfid. Și-a înșurubat găștile de partid. M-am opus acestor demersuri, m-am opus încercărilor PSD-iste de a acapara întreg statul român. M-am opus folosind instrumentele oferite de Constituție. De multe ori, surprinzător pentru ei, am avut succes. (…) Am reușit să mă opun PSD-ului suficient de mult pentru a menține România pe traiectoria europeană. Am reușit să salvez imaginea României prin politica externă pe care am făcut-o. Am reușit să contracarez efectele toxice în exterior ale guvernării PSD-iste. Timp de 30 de ani, PSD a inhibat dezvoltarea României și cred că acum lucrurile trebuie să se schimbe fundamental. PSD trebuie înlăturat din decizia statului, dar nu oricum, ci în mod democratic: prin vot. Și votul pentru prezidențiale este extrem de important. Este modalitatea prin care noi toți putem să schimbăm lucrurile în România. Putem să avem un președinte care lucrează cu guvernul și împreună poate reseta România. Să ducă la prosperitate pentru români, să ducă la siguranță pentru oameni. Aceste lucruri sunt posibile. Dar pentru asta trebuie votat”.

Despre alegerile anticipate și România fără PSD: „Eu și cu PNL am fost primii care, după căderea guvernului, am spus: «Da, alegerile anticipate sunt cea mai bună variantă pentru a rezolva impasul politic în care se află clasa politică din România». Rămân la această opțiune și spun clar și răspicat: «DA, alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru situația politică actuală». (…) Îmi doresc o Românie fără PSD și, ca să fiu bine înțeles, doresc o Românie fără PSD în structurile de conducere. PSD să stea în Opoziție. Dacă vrea să se reformeze, dacă nu, nu, treaba lor! Eu lupt pentru o Românie Normală”.

Despre ce înseamnă România normală: „Mă voi implica total pentru România normală, e mai mult decât un slogan, e o dorință. Ce înseamnă acest normal? Înseamnă prosperitate, creștere economică, locuri de muncă bine plătite, școli bune, pacientul în centrul sistemului de sănătate. Mă voi implica pentru a lucra împreună cu guvernul PNL pentru prosperitatea economică. Lucrurile arată bine, avem soluții, este un guvern nou, care știe cum trebuie abordate lucrurile și vă garantez că vom merge spre mai bine. Acum suntem într-o situație care trebuie tratată cu mare atenție. Politica economică a guvernului eșuat a fost axată pe consum, a pus un accent prea mare pe consum și așa s-a ajuns să intrăm într-o zonă nesănătoasă, dar aceste lucruri pot fi corectate”.

Despre infrastructura rutieră: „După 30 de ani de tranziție și dispute profunde între diferitele formațiuni este cazul să ajungem în situația în care un președinte care știe ce e de făcut, împreună cu un guvern care vrea să facă, să se apuce de treabă. Am o colaborare bună cu guvernul, însă o spun, aici, de față cu toți, eu voi fi foarte ferm, ca să nu spun intransigent. Aceste discuții trebuie să producă rezultate. Nu avem timp să ne pierdem în discuții de complezență. Ceea ce discutăm VREAU și trebuie să ducă la rezultate practice. Despre infrastructură am discutat într-o primă rundă, este vorba despre autostrada între Sibiu și Pitești, este vorba de drumul expres spre Craiova, este vorba de autostrada din Moldova, să avem odată și odată legături între provinciile istorice. Aceste lucruri nu vreau să le promit, pentru că au promis toți, eu vreau să le facem”.

Despre prezența la vot: Mă bazez acum, la votul din 24 noiembrie, evident pe alegătorii liberali, dar le atrag atenția, proiectul nostru comun nu e finalizat. Mă adresez (…) și electoratului USR și PLUS. Încă din 2018 am luptat împreună. Suntem de aceeași parte a baricadei. Mă adresez electoratului PMP, care a vorbit în campanie de educație. Suntem de aceeași parte. Mă adresez și electoratului maghiar care își dorește o țară faină. Putem face acest lucru. Mă adresez și electoratului PSD. Electoratul PSD are dreptul să fie reprezentat de un partid democratic. Și de asta trebuie trimis în opoziție să se reformeze. Dar noi care rămânem nu tăiem pensii, nu tăiem salarii. Vom avea grijă ca ele să crească. Mă adresez în mod special tinerilor. Foarte mulți au mers la vot și au votat. Mulți au votat în primul tur alt candidat, le mulțumesc și lor. Și celor care nu au votat mă adresez în această țară, votul este vital. Mergeți pe 24 noiembrie la vot! Alegătorul, cu ștampila de vot în mână, este adevăratul erou al alegerilor!”