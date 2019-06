John Newman vine la Custom Reșița

John Newman este un nou nume de artist internaţional anunţat pe lista festivalului reşiţean, desfăşurat între 5 şi 7 iulie. Hiturile „Come and Get it“, „Love me again“ și „Losing sleep“, renumite la nivel mondial, vor răsuna deasupra Reşiţei. Cu multe premii și piese pe primele locuri în topurile muzicale, John Newman se alătură pleiadei de artiști internaționali deja confirmați: The Rasmus, Uriah Heep, Massive Wagons, UDO, Doro, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra.

Festivalul Custom Reșița se adresează tuturor generațiilor de vârstă, încurajează părinții să își aducă copiii la festival, să vină să petreacă un weekend prelungit într-un mediu plăcut, în aer liber, pe platoul de deasupra orașului, ne asigură organizatorii.

„Pe lângă artiștii internaționali, pe scena festivalului cântă și trupe românești și din Republica Moldova consacrate, dar și abia înființate: Dimitri’s Bats, Melting Dice, Adam’s Nest, Rockabella, Baby Elvis, Camera 101, byron, trupa Celelalte Cuvinte și Gândul Mâței“, se arată într-un comunicat remis redacţiei.