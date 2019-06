Jivan: Popa nu a făcut nimic

Subiectul celei de-a treia moţiuni de cenzură de care a scăpat cabinetul Dăncilă a fost prea subţire pentru unii jurnalişti cărăşeni care, în cadrul conferinţei de presă, au scormonit cu vătraiul în jăratecul PSD. „Ce-a făcut Popa sau ce n-a făcut?“, iar după câteva tentative, provocarea a avut efect. Deputatul Luminiţa Jivan a subliniat: „În momentul de faţă, nu există proiecte viabile pentru reşiţeni. Nici măcar unul! Tot ce s-a făcut până în momentul de faţă în Reşiţa sunt proiecte aduse de către guvernarea PSD, nimic altceva. Proiecte implementate şi lăsate, de fostul primar Stepanescu, în diferite stadii. Şi implementate de către actuala echipă. Nu există proiecte pentru Reşiţa şi reşiţeni! (…) Nu există nici un proiect care să fie implementat în toţi anii ăştia de mandat de către primăria liberală“.

Simţindu-se şi el provocat, senatorul Ionuţ Chisăliţă şi-a justificat momentele în care l-a acuzat public pe şeful administrativului reşiţean: „Toate ieşirile mele publice împotriva actualei administraţii locale din Reşiţa cred că nu au fost deplasate. De fiecare dată am adus în atenţia opiniei publice unde a greşit primarul Popa: atunci când a crescut impozitele, atunci când inclusiv a eliminat contractele a 600 de cetăţeni care aveau grădini. Şi vă spun că acea intervenţie a mea a fost pe baza a ceea ce am primit – sau a telefoanelor pe care le-am primit – de la persoanele respective, care mi-au spus în felul următor: Domnule, ok, noi plecăm de acolo, dar hai să ne facă contract şi în momentul în care Reşiţa are stabilit proiectul şi vine pe acolo cu drum, cu clădiri, cu nu ştiu ce, noi ne asumăm să plecăm de acolo. Deci nu cred că a existat vreo altfel de ieşire de-a mea“.

Şi ca lucrurile să nu decurgă doar într-o tentă negativistă şi pesimistă, senatorul Chisăliţă a vrut să dea şi un exemplu pozitiv: „A, dacă tot vreţi să discutăm despre ce face Nelu Popa, a făcut într-adevăr un lucru foarte bun, a pus o balustradă cu 800.000 de lei, de plastic. Mergeţi şi daţi cu mâna-n ea! E foarte bună. Vedeţi? Eu nu ies împotriva lui Nelu Popa atunci când nu am ceva de spus. Dar nu pot să las un municipiu ca Reşiţa, cu o administraţie ca a lui Nelu Popa, şi să nu vorbesc atunci când greşeşte. Aştept să văd ce face cu celebrul festival. Nu vânăm greşelile! Ele vin de la oameni. A făcut un lucru bun? Da, a făcut aleea de promenadă, recunosc lucrul ăsta. Dar nu se poate să ieşi aproape săptămânal cu ce proiecte ai, inclusiv cu imagini – îmi amintesc de tramvai, cum arăta. Staţi puţin! Eu când am ieşit şi am spus ce-am făcut, am venit şi am arătat concret! Am spus: uite, am proiectul ăsta, a trecut de Senat, a trecut de Cameră, a devenit proiect de lege. Nu am venit să spun: ştii, am acest proiect, îl vom face, arătăm imagini, poze. De trei ani de zile aproape, exact acest lucru se întâmplă! (…) Eu cred că Nelu Popa are şi în jurul lui oameni care îl sfătuiesc greşit“, a conchis senatorul Chisăliţă, încercând să justifice totuşi cumva acţiunile edilului de pe malurile Bârzavei.