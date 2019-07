Ioana Danilescu, bronz la Campionatele Naționale

„La Campionatele Naționale ale juniorilor III am reușit să iau medalia de bronz în proba de aruncarea greutății, cu un rezultat de 10,99 m. Din păcate, chiar cu o zi înainte m-am accidentat și am aruncat mai mult într-un picior. Cred că dacă nu aș fi avut accidentarea, aș fi putut să ies vicecampioană, sau chiar campioană. De asemenea, la handbal, am fost convocată la lotul național de cadete în perioada 24 iunie – 7 iulie, iar pe 5, 6 și 7 am avut meciuri amicale cu Spania. Am reușit să ne impunem în fața lor doar în primul meci, pe care l-am câștigat la o diferență de un singur gol. În al doilea meci am pierdut cu un gol, iar în al treilea am cedat la o diferență de 3-4 goluri. Cum spuneam, în ultimul meci m-am și accidentat, din păcate. Nu am simțit durere în timpul partidei, dar după au venit și consecințele. Nu e prima mea convocare la lotul național, cred că le-am prins pe toate de când s-a înființat acest lot”, a spus Ioana Danilescu.

La handbal, Ioana este antrenată de Lucia Moruț, iar la atletism, reșițeanca este pregătită de Cornel Moruț. Obiectivul personal al Ioanei Danilescu în sezonul următor este câștigarea titlului de cel mai bun pivot al României la categoria ei de vârstă. Ioana are deja în palmares două astfel de titluri, iar dacă se va impune și în sezonul următor, ar fi pentru al treilea an consecutiv.

Ștefan Moraru