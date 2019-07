Investiţii ioc, fiindcă Primăria papă tot bugetul local

Intervenţia consilierului primarului, Sorin Dumitru, a venit pe fondul informării privind modul în care autoritățile locale au contribuit la crearea de noi locuri de muncă şi a facilităților acordate potențialilor investitori, material prezentat de Instituţia Prefectului, potrivit informărilor comunicate de localităţile urbane din judeţ. „Ştiu că aveţi programele de măsuri active şi, în general, programe de stimulente pentru agenţii economici, a spus Dumitru. Din păcate, ele sunt predefinite de la nivel naţional. Ar fi foarte util dacă ceea ce înseamnă ILM-ul, adică instruirea la locul de muncă, cursurile de calificare s-ar putea crea pe specificul agenţilor economici, în mod special al investitorilor mari, care vin, găsesc forţă de muncă, dar n-o găsesc calificată, iar ei ar putea să intre într-un program de instruire la locul de muncă, ceea ce creşte rata de ocupare, care se poate duce chiar spre 80 la sută, dar ei nu vor neapărat programele definite. Asta este una din cerinţe, care ne-ar ajuta foarte mult. Chiar dacă nu avem forţa de muncă calificată, cum se merge pe partea aceasta de globalizare, tot ceea ce înseamnă flexibilizare, flexibilizăm programele, flexibilizăm elementele de stimulare şi tot“.

Un alt aspect pus în discuţie şi cu care se confruntă şi celelalte comunităţi locale, respectiv Oţelu Roşu sau Anina: „ De exemplu, a explicat consilierul primarului reşiţean, noi am dus şi am avut la nivelul a doi ani de zile impozitele pe ceea ce înseamnă clădiri şi terenuri pentru agenţii economici, mă refer în special la investitorii locali sau agenţii economici care există la nivel local, la 0,6 la sută, care este cea mai mică cotă din ţară. Din păcate, faptul că s-a făcut acea trecere la impozitare de la 16 la sută la 10 la sută, a redus complet, demult, bugetul nostru, al comunităţii, astfel încât am fost nevoiţi să-l urcăm, într-adevăr, de la 0,6 la 1 la sută. Suntem, oricum, sub media naţională, suntem mult sub Cluj, Timişoara, oraşele mari, dar e esenţial să poţi să-l ţii jos, fiindcă poţi să-i sprijini pe agenţii economici locali. Pe de altă parte, dacă-l urci, ca să poţi, totuşi, să ai un buget din care să realizezi nişte investiţii, este, iarăşi, destul de dificil. Deci, este, undeva, între ciocan şi nicovală. În momentul de faţă, chiar aşa, urcat şi cu cota asta mărită la nivel naţional prin hotărârile care s-au luat, la nivelul anului 2019, noi am şi mărit pentru agenţii economici, dar nici investiţiile nu putem să le facem din bugetul local. Tot ce vine din bugetul local păpăm noi, ca entitate, din punct de vedere administrativ, nimic pe investiţii. Nu mai poţi să faci o marcare, nu mai poţi să faci un parc, nu mai poţi să faci nimic“.

Dumitru a conchis că ar trebui să se întocmească informări de la nivel de Prefectură către Guvern, în care să se tot amintească acest lucru: „Trebuie dat cu ciocanul permanent, fiindcă oamenii ăştia nu mai pot să facă proiecte. Dacă apar în informări, şi apar informări din 24 de judeţe, cu o medie de 20 de localităţi, asta înseamnă 800 de informări încontinuu, la un moment dat, poate, se sensibilizează cineva“.

Alexandra Gorghiu