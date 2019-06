I-o fi dat Marcel peste degete lu’ Ghiță!

„Cu o săptămână înainte de alegeri, am primit un telefon de la șefa de cabinet a primarului Gheorghe Falcă, care m-a întrebat dacă doresc să fac un flyer de promovare a candidatului Gheorghe Falcă. Și am zis da, sigur, chiar m-a onorat propunerea. Am fost întrebat câte exemplare doresc să am pentru Caransebeș, am spus 3-4 mii. A doua zi mi s-a spus că a intervenit o problemă, nu se mai face flyerul și am zis << precis și-a băgat Marcel Vela coada>>. Ca peste câteva zile să apară flyer cu Marcel Vela și Gheorghe Falcă. L-am întrebat pe președintele Orban dacă a dat vreo directivă să nu intre în alte județe candidații, a zis <<nu, din contră>>. Și vă repet cum a zis președintele Orban: <<i-o fi dat Marcel peste degete lui Ghiță!>>”, a explicat situația primarul liberal al Caransebeșului. Acesta a adăugat că s-a simțit dat la o parte din activitățile PNL în campanie: „Eu nu am refuzat campania, dar nu pot să merg singur pe drum cu o trompetă și un steguleț, nu e genul meu. Dacă am fost solicitat, am mers. Nu ar fi o mare problemă, având în vedere de cine sunt dat la o parte!”.

„Eu fiind candidat pe lista de europarlamentare şi având în sondajul naţional al PNL cel mai mare procent din cele patru judeţe ale Regiunii Vest, am fost rugat de Ghiţă Falcă să-i trimit o poză pentru acele pliante pe care le-a tipărit el din bugetul lui personal, nu al PNL. Decât să vorbească cu secretarele, mai bine îl suna direct pe Falcă să afle cauza şi rezolva problema, oricum e amuzant că l-a pârât la preşedintele Orban. Iar dacă o fi aşa, ca să arăţi mesaje sau să faci publice discuţii private cu lideri de partid este chiar de necomentat!“, ne-a declarat şeful PNL Caraş-Severin, Marcel Vela.