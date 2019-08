Hâra dintre Valeapai şi Ramna nu se mai termină

Bucurie mare în satul păienilor că s-a instalat, zilele trecute, o antenă de semnal RDS, fiindcă au intrat şi ei în era comunicaţiilor, ca cei de la Ramna, unde mai pui că au şi fibră optică. A durat ceva, fiindcă cererea a fost depusă încă din 2012. A făcut ea ce-a făcut primăriţa Valeria Magdalena Ciurea, a insistat şi a reuşit să împace şi capra şi varza. Nimeni însă n-a comentat de bucurie că primăriţa a depus în această săptămână la Compania Naţională de Investiţii documentaţia pentru proiectul „Refacere şi modernizare DC 87 calamitat Valeapai – hotar Vermeş, comuna Ramna, judeţul Caraş-Severin“. E vorba de un drum cu o lungime de 3,6 km în intravilanul şi extravilanul localităţii Valeapai, foarte important, întrucât face legătura cu Vermeş – Buziaş şi Timişoara. În schimb, sătenii s-au năpustit când s-a făcut recepţia pentru podul din centrul comunei Ramna care este pe DJ 585, că de ce la Ramna se poate şi la Valeapai nu se poate, că la mijloc ar fi influenţe politice. Ca de obicei, pe pagina oficială a localităţii au curs comentariile pro şi contra.

Pentru împăcarea spiritelor încinse şi de subiect şi de caniculă, am apelat la punctul pe „i“ al primăriţei Valeria Magdalena Ciurea, care a explicat pe îndelete ce şi cum a făcut, începând cu recepţia lucrărilor la podul din centrul comunei Ramna care este pe DJ 585, pentru care banii au fost alocaţi din Fondul de Rezervă pentru calamităţi al Guvernului României: „Recepţia podului a fost făcută în luna iulie 2019 şi s-a construit din banii obţinuţi în urma calamităţilor din 28 iunie 2016, când au fost inundaţii foarte mari în comuna Ramna. Aceşti bani au fost solicitaţi de către Primărie prin procesul-verbal încheiat atunci, când a fost comisia de constatare a pagubelor produse de calamităţi. Fiind pe DJ 385, a fost cedat, proiectat şi licitat de Consiliul Judeţean, apoi a fost construit de o firmă din Reşiţa. Valoarea lucrărilor a fost de 680.000 lei. Cred că sunt bucuroşi localnicii, dar în special eu, fiindcă mi-am dorit de foarte mult timp să fie refăcut acest pod, care a fost foarte vechi“.

Cât priveşte drumul primăriţei la Bucureşti pentru depunerea documentaţiei necesare la CNI a proiectului de refacere şi modernizare a drumului comunal DC 87 calamitat Valeapai –Vermeş, am constat că vestea i-a lăsat indiferenţi pe păieni, însă primăriţa ne-a comunicat în ce constau lucrările: „Tot la inundaţiile din 2016 şi la cele din 2018, au fost făcute procese-verbale şi s-a constatat că drumul a fost calamitat. Vermeşul a început execuţia până la Valeapai, însă eu am avut o problemă cu intabularea. S-a intabulat greşit şi nu ieşea mai mult de patru metri lăţimea drumului. În urma demersurilor pe care le-am făcut la Oficiul de Cadastru, la CNI, am reuşit în final să retrag acele intabulări până în drum, făcute greşit, şi l-am intabulat la opt metri, atât cât cere CNI. Mai sunt de făcut câţiva paşi, după care CNI va face licitaţia, exact cum s-a procedat şi în cazul Vermeşului. Valoarea proiectului este de 4.996.000 lei. Eu îmi doresc şi sper ca până la sfârşitul anului să se finalizeze lucrările. Este foarte greu cu licitaţiile, care durează. La fel e şi cu alimentarea cu apă, cu şcoala, cu toate celelalte proiecte pe care le-am avut“.

De ce la Ramna se poate şi la Valeapai nu?

Destul de des am consemnat în cotidianul nostru despre supărările şi nemulţumirile păienilor, cel mai recent semnalând dispariţia unei porţi de pe terenul de fotbal. Nu de alta, dar ne-am ataşat de acest sătuc atât de pitoresc, mai ales de când familia Trifan şi-a luat casă aici şi îl promovează ca pe un colţ de rai, că i s-a dus vestea în întreaga lume. Cu toate acestea locuitorii găsesc mereu câte ceva să comenteze, e firesc, în plus aşa-i românul, cârcotaş. Pentru consens, i-am solicitat primăriţei să ne dezvăluie care e cauza principală a acestor nemulţumiri mai vechi, fiindcă în esenţă acestea se pot reduce la o interogaţie concluzivă: De ce la Ramna se poate şi la Valeapai nu?

„Eu îi înţeleg, ştiu că nemulţumirea lor cea mare este acel drum judeţean DJ 585 de la Ramna la Valeapai, care are o lungime de şase kilometri. Eu nu am cum să-l fac. Demersuri am făcut, când au fost ploi torenţiale, am chemat comisia. S-au alocat sume în anul 2019 de la Consiliul Judeţean, numai că nu s-a făcut nimic, nu s-a reparat. Oamenii sunt nemulţumiţi, şi pe bună dreptate, dar nici eu nu sunt de acord cu ceea ce fac ei. Lor le este necaz dacă eu fac drumul la Ramna, însă acest drum e pentru toată lumea. Dacă e drum comunal, depinde de Primărie şi dacă nu-l făceam, eu eram de vină că nu am făcut nimic. Am reparat, adică am pietruit un drum, care a fost de la grind, DJ 585, se urcă un deal grind până în Bărbosu care scurtează drumul cu cinci kilometri. Tocmai pentru a se evita acest traseu pe drumul judeţean. Până la ei, oamenii scurtează traseul cu 10 kilometri şi sunt foarte mulţumiţi. În primăvară am avut trei incendii şi dacă nu erau pădurarii care să păzească pădurea, până să ajungă băieţii de la ISU, ardea tot dealul. Acolo, casele sunt nelocuite, le ardea pe toate. De asta sunt nemulţumiţi şi zic că aici se poate şi la ei nu, dar primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns primar, le-am făcut gardul de la biserică, fiindcă arăta foarte rău, le-am dat bani şi au reparat biserica, apoi la căminul cultural s-au făcut renovări în interior în 2015, dar ei sunt veşnic nemulţumiţi. Trebuie să înţeleagă că sunt unele lucruri care nu depind de mine. Acum am proiect pentru alimentare cu apă, sper să-i dau drumul acum, în luna august, mai e ceva de lucru la documentaţie, aşteptăm contractul de finanţare, fac alimentare cu apă şi la Ramna şi la Valeapai, la fel asfaltare de străzi comunale, şi la Ramna şi la Valeapai“.

Poate, poate, locuitorii celor două localităţi se vor bucura unii pentru ceilalţi că se face, totuşi, ceva în comuna lor, chit că se face la Ramna sau la Valeapai sau şi la Ramna şi la Valeapai, şi vor ajunge la pace, fără să mai reducă totul la politică sau la influenţele politice. De dragul pitorescului zonei, măcar.

Alexandra Gorghiu