Handbaliștii rosso-neri, înfrângere și cu CSM București

„Se putea câștiga acest meci, dar la acest joc am avut probleme cu disciplina tactică atât în apărare, cât și în atac. Sunt supărat pentru că jucătorii cu experiență nu au făcut ceea ce trebuia. Ceea ce am vorbit în vestiar înainte de meci, jucătorii mei n-au pus în practică în timpul partidei. Dacă vrem să câștigăm meciurile, trebuie să respecte ceea ce vorbim în timpul săptămânii de dinaintea meciului. Contează foarte mult și cum ne pregătim. Eu nu cred că ne-au bătut cu experiența lor. Consider că dacă noi am fi făcut mai puține greșeli, altul ar fi fost rezultatul final. De exemplu, cu Baia Mare am făcut 14 greșeli tehnice. La al doilea meci, cel cu Vaslui când am pierdut am făcut 15. La acest joc am făcut mai multe. Sper să învățăm din greșeli. Nu este o problemă dacă greșim, dar haideți să facem unele greșeli pe care nu le-am făcut până în acest moment. Mă deranjează faptul că facem aceleași greșeli. Vom munci să scădem acest număr de greșeli pentru că dacă vom întâlni echipe la fel ca și CSM București, ne va fi foarte greu. Consider că în apărare nu am fost foarte agresivi. Noi la acest meci am fost ca o pisică și trebuia să fim ca și un tigru. Aici, în Liga Națională, nu este loc pentru așa ceva. Trebuie să fim ca niște lei. Nu putem schimba acum tot, dar vom încerca pe parcurs să reparăm. Ne așteaptă un meci greu la Constanța cu Dobrogea Sud. Noi suntem pe ultimul loc și nu avem voie să ne gândim că există meciuri ușoare. Dacă ne-a fost dificil acasă, și mai dificil ne va fi în deplasare. Echipa Dobrogea Sud este una bună, poate n-a mers atât de bine la începutul campionatului, dar acum s-a îmbunătățit. Ideea noastră este să creștem ca echipă de la meci la meci și să nu repetăm greșelile din meciurile anterioare. Trebuie să muncim foarte mult”, a declarat antrenorul Bojan Butulija.

Jucătorul Raul Heimbach a spus la final: „După cum s-a putut vedea, a fost un meci greu și am avut multe șanse să revenim în joc. Din păcate, am făcut foarte multe greșeli în atac. Consider că am fi putut câștiga, dar am greșit foarte multe mingi. Băieții de la CSM București au venit pe faza a doua și cred că am primit cam ușor unele goluri”.

CSM Reșița: Shota, Tevzadze, Paul Simulescu Roberto Țiu, Alex Boriceanu, Raul Heimbach, Alexandru Vulpe, Eduard Belchite, Daia Răzvan, Alexander Starchenko, Răzvan Mledenciu (1), Andrei Santeiu (1), Lucian Ignat (2), Marius Bahan (3), Eric Bărbuș (3), Claudiu Dediu (3) și Dușan Trifkovic (8).

Următorul joc al echipei reșițene va fi joi, 21 noiembrie, în deplasare, cu Dobrogea Sud.

Ștefan Moraru