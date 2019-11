Handbaliștii au părăsit onorabil Cupa României

Împotriva unei echipe care emite pretenții la câștigarea campionatului, rosso-nerii pregătiți de Bojan Butulija și Ilie Vaidasigan au arătat mult mai bine decât în partida din campionat. Deși s-au ținut aproape de Baia Mare pe toată durata partidei și chiar au condus pe tabelă, reșițenii s-au văzut învinși chiar în ultimele secunde ale partidei. Vojvodic a marcat golul calificării când mai erau doar câteva secunde din meci.

„Felicit echipa din Baia Mare. A fost un meci frumos și pentru mine foarte important este faptul că publicul a fost fericit și mulțumit de joc. Mai avem mult de muncit și nu am avut mult timp la dispoziție să-mi cunosc jucătorii, dar nici ei să mă cunoască pe mine. Mai avem multe lucruri de schimbat, dar pentru primul meci sunt mulțumit. Sper că vom putea repara câteva greșeli pe care le-am văzut la acest joc. Dacă nu am fi făcut acele greșeli, am fi putut câștiga. Mă refer la mingile pierdute, dacă le-am fi recuperat mai repede, altul era deznodământul jocului. Le-am spus jucătorilor înainte de meci unde se va face diferența. De asemenea, am ratat și câteva șanse bune de-a înscrie de pe semicerc. Per total, sunt foarte mulțumit de jucători și vom munci și mai mult pentru a ajunge acolo unde ne-am propus”, a declarat Bojan Butulija, antrenorul echipei reșițene.

Extrema Lucian Ignat a spus la final: „A fost un meci greu, împotriva unei echipe bune, care este poziționată pe primele locuri în Liga Națională. Dacă nu mă înșel, Baia Mare este pe locul 3. Îi felicit pe adversari și sunt bucuros de revenirea în echipă a lui Dusan și a lui Shota. Pot spune că am câștigat doi jucători. Ne-am pregătit intens pentru acest joc, știam ce ne așteaptă și mă bucur că ne-am mobilizat și am făcut un meci bun. De această dată, șansa nu a fost de partea noastră, așa cum a fost în partida cu CSM Focșani, cu Buzăul, atunci când am obținut puncte. Mulțumim publicului pentru susținere”.

CSM Reșița: Paul Simulescu, Shota Tevzadze, Alexandru Boriceanu, Roberto Țiu, Daia Răzvan, Claudiu Dediu, Eduard Belchite, Alexander Stachenko (1), Andrei Santeiu (1), Raul Heimbach (1), Lucian Ignat (2), Alexandru Vulpe (2), Marius Bahan (2), Răzvan Mledenciu (4), Eric Bărbuș (4), Dusan Trifkovic (9).

În Liga Zimbrilor, reșițenii vor juca duminică, 10 noiembrie, în deplasare, cu CSM Vaslui. Următorul joc de pe teren propriu va fi miercuri, 13 noiembrie, de la ora 17, cu CSM București. În momentul de față, handbaliștii reșițeni se află pe ultimul loc în Liga Națională, cu 4 puncte obținute în 8 jocuri. La egalitate cu Reșița sunt CSM Făgăraș și CS HC Buzău 2012.

Ștefan Moraru