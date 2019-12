Handbaliștii au încheiat 2019 cu încă o înfrângere

„În primele două minute am început bine, dar după aceea în atac n-am mai putut să punem mingea în circulație. Adversarii au reușit să ne faulteze, ne-au oprit atacurile și astfel n-am putut să ne facem jocul, adică n-am putut să jucăm un handbal simplu. Tot timpul am încercat să rezolvăm fazele 1 vs 1 și acest lucru nu mi-a plăcut. Am vrut ca jucătorii mei să realizeze schemele pe care le-am făcut la antrenament. În a doua repriză am încercat să reparăm ceea ce am făcut greșit în prima repriză, dar din păcate, n-am reușit. Mi-am dorit ca băieții să arate mult mai mult și dacă am fi avut aceeași atitudine ca și în partida cu Dunărea Călărași, cu siguranță că am fi câștigat meciul. Am ratat mult și de la nouă metri, nu-mi amintesc să fi dat vreun gol. Am avut vreo 12 aruncări și cred că am dat maximum un gol. Când ne referim la atac, la linia de nouă metri a fost problema. În apărare în anumite momente am reușit să facem un joc foarte bun, mai ales în ultimele 15 minute când am avut atitudine și agresivitate. Și după acest ultim joc oficial vom continua să facem antrenamente. Vom face câteva antrenamente mai dificile, iar în această săptămână, în unele zile vom face câte două ședinte de pregătire. Sâmbătă vom juca un amical cu Dinamo Pancevo”, a declarat Bojan Butulija, antrenorul echipei CSM Reșița.

Clubul reșițean a anunțat deja că se desparte de un jucător, pivotul Alex Boriceanu.

Ștefan Moraru