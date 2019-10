Handbalistele merg după toate punctele la Timișoara

Reșițencele ocupă locul 4 în Divizia A, Seria D, fiind la egalitate de puncte cu adversarele de sâmbătă. Ambele grupări studențești au câte 3 puncte, iar lider în această serie este Crisul Chișineu-Criș, cu 7 puncte acumulate.

„Nu am făcut un joc rău la Oradea, am pierdut la limită, 24-26 și am ratat și o lovitură de la șapte metri în ultima secundă a meciului. Nu ne mulțumește acest joc cu CSU Oradea, avem nevoie de puncte. Venim după două înfrângeri și în acest moment ne pregătim pentru etapa care urmează. Vom juca la Timișoara, sâmbătă, de la ora 11, în sala Universității de Vest, când vom întâlni o echipă studențească, cum suntem și noi de altfel. Va fi din nou un derby regional. Suntem optimiști, ne dorim să facem un joc bun și bineînțeles că ne dorim victoria la Timișoara. Ne-am obișnuit și cu ora jocului, am făcut antrenamente dimineața, dar am organizat ședințe de pregătire și după-masa. Sperăm ca la ora jocului cu CSU Universitatea de Vest Timișoara să fim într-o formă cât mai bună și să obținem victoria. Momentan nu sunt probleme medicale în cadrul lotului și sper să nu apară nicio accidentare până la ora jocului”, a declarat Cristian Busuioc, antrenorul echipei CS Universitatea Reșița.

Ștefan Moraru

FOTO: Miruna Mihancea