Gură de oxigen pentru spitalul din Caransebeș

Este vorba de stația de oxigen, de aparatură medicală, dar și de alte investiții în bunul mers al activității SMUC, iar veștile pozitive nu se opresc aici. „Avem 48 de ore de când s-au semnat niște finanțări private. S-a parafat construcția și montarea unei stații de oxigen medical în valoare de 283.000 euro, finanțare a unei firme germane, care are ca termen limită de punere în funcțiune 1 februarie 2020. Al doilea contract semnat e pentru secțiile de Medicină Internă, Cardiologie, Obstetrică-Ginecologie, în valoare de 80 de mii de euro, însemnând două ecografe, unul cu patru sonde, celălat cu trei sonde, două electrocardiografe, două holtere TA, două holtere EKG, un spirometru și videoprintere pentru ecografe. Fondurile sunt de la o firmă românească, care ne dă un credit pe trei ani, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult. Acum, aparatele similare pe care le avem sunt vechi de 20 de ani. Aproape am finalizat discuția și pentru o investiție de 170 de mii de euro, cu o firmă germană privind control accesul în spital, supravegherea video și centrală digitală telefonică. De asemenea, am cerut o finanțare de 110 mii de euro de la Consiliul Județean privind rețeaua de distribuție a stației de oxigen, ca să punem în valoare această stație pe trasee noi. Nu în ultimul rând, am obținut și autorizația CNCAN pentru aparatul radiologic primit ca donație de la Spitalul Marie Curie, săptămâna viitoare începem să montăm și acest aparat“, a precizat Cican.

Iar o altă gură de oxigen la final de an pentru spital poate veni chiar de la Guvern, anunțul fiind făcut chiar de primarul Felix Borcean, potrivit căruia s-a solicitat peste 1 milion de lei de la Guvern pentru SMUC. „Am avut un termen foarte scurt din partea Prefecturii cu propuneri de sume care ar fi necesare pentru bunul mers al UAT-ului pe final de an, gen cheltuieli de întreținere, cheltuieli cu salarii. Noi astfel de nevoi nu avem, dar ne-am gândit la spital, unde există multe facturi neachitate la furnizori și am trimis situația cu o sumă ce depășește 1 milion de lei. Mă gândesc că se va aloca această sumă pentru spital, care ar fi o gură de aer proaspăt. Iată ca parcă se aliniază toate astrele pentru spital, și noi, ca ordonator principal de credit, și CJ, și Guvernul, vedem că avem un management la spital pe care îl consider de cea mai bună calitate, și concurăm cu toții la rezolvarea problemelor din spital. Iar această preocupare a managerului, pe care nu am simțit-o în trecut, ne face și pe noi ca Primărie să ne gândim foarte serios să alocăm o sumă mult mai importantă pe bugetul viitor pentru spital”, a încheiat primarul Caransebeșului.

Răzvan Mihalcea