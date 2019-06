Gugulanii, victorie lejeră în ultimul meci pe teren propriu

Gugulanii au deschis scorul în minutul 4, după ce Jula, aflat pe aripa stângă, a driblat doi adversari şi, de la 25 de metri, a şutat plasat în stânga lui Roşu. Bocşenii au avut şi ei o fază periculoasă în minutul 11, şutul bun, de la 20 de metri, al lui Arimiea fiind deviat în corner de Birăescu, din vinclul drept. Golul cu numărul doi al gazdelor a venit în minutul 16, atunci când Al. Nicola a luat o acţiune pe cont propriu pe partea stângă, a intrat în careu şi a centrat, apărătorii bocşeni au respins, Negoescu a recuperat şi, de la 18 metri, a trimis sub bară, făcând inutilă intervenţia lui Roşu. Băieţii lui Ion Bica au mai avut o fază frumoasă în minutul 30, după ce Al. Nicola i-a pasat, de pe stânga, lui Negoescu în careu, acesta a driblat doi adversari şi a întors pentru Neagu, care, de la 14 metri, a trimis puţin peste poarta bocşeană. În minutul 44, Jula l-a angajat cu o pasă lungă în adâncime, pe dreapta, pe Boieriu-Ujică, centrarea pe jos a acestuia, în gura porţii, fiind reluată de Neagu în bara transversală.

Abia în minutul 70, băieţii antrenaţi de Ion Bica au avut prima fază periculoasă din repriza secundă, prin Jula, care a făcut o cursă de 30 de metri şi a şutat din marginea careului, însă balonul a trecut la doar câţiva centimetri de bara dreaptă a porţii apărate de Roşu. Caransebeşenii şi-au mărit avantajul în minutul 77, atunci când Enache a fost faultat în careu de Al. Călin, lovitura de la 11 metri fiind executată de Neagu, care a transformat cu siguranţă, trimiţând în dreapta lui Roşu.

Viitorul Caransebeş: C. Birăescu, C. Arnăut, R. Stanislav (min. 37, B. Dragomir), I. Mărgan (85, C. Govoşdeanu), N. Jula, N. Stanca (35, F. Boieriu-Ujică), A. Megheleş, I. Feneş, Al. Nicola (68, D. Enache), A. Neagu, C. Negoescu; rezervă, I. Drăgoi. Antrenor, Ion Bica.

AS Metalul Bocşa: M. Roşu, N. Turc (46, A. Ciobanu), G. Mustaţă, Gh. Călin, C. Dumitru, R. Nicola (79, O. Groze), C. Iancu, D. Benke, A. Arimiea, B. Iancu, Al. Călin. Antrenor, Gheorghe Mărgineanţu.

A arbitrat la centru Dragoş Timofticiuc, asistat la cele două linii de Răzvan Toader şi Adeline Baciu. Observatori: Sorin Costachi, Antonel Burtea.

Cu o etapă înainte de final, jocurile par făcute în Liga a IV-a Caraș-Severin. În clasament continuă să conducă Voința Lupac, cu 63 de puncte, urmată de Viitorul Caransebeș cu 62 de puncte și C.S.Oravița cu 50 de puncte. În ultima etapă, Lupacul joacă la Croația Clocotici, iar Viitorul Caransebeș la vecinii de la Rapid Buchin.