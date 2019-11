Flavius Stoican: Rezultatul este unul echitabil! Leo Doană: Sunt de acord cu Flavius Stoican!

„La acest joc au fost două reprize diferite. Din păcate, continuăm să facem greșeli pe faza defensivă. După cum s-a putut vedea, jucătorii au greșit din nou la faze fixe. În astfel de momente nici nu mai știi ce să le spui. Bine că am revenit. La fel s-a întâmplat și în meciul cu UTA când am revenit de la 0-2. La Călărași am început meciul tot de la 0-1. Din păcate, facem prea multe greșeli individuale. Lumea ne laudă jocul, dar punctele rămân la alții. Mă aștept să obținem și o victorie în deplasare. Jocul ne dă speranțe. Pe un teren greu, jucătorii s-au dăruit și la acest meci cu Petrolul. Moralul nostru este puțin la pâmânt și în această perioadă am lucrat mai mult la factorul psihic. Încerc să le ridic moralul, pentru că este greu să vii din două deplasări și să nu aduci niciun punct. Mai ales după ce am condus 2-0 la Pitești. Sper pe viitor să nu mai existe astfel de greșeli în apărare. Cum a spus și Flavius Stoican, acest rezultat de 1-1 este unul echitabil. În repriza a doua am dominat jocul și mă bucur că jucătorii n-au mai greșit în apărare. Am forțat Petrolul să joace doar cu mingi lungi. Urmează o nouă deplasare. Vom juca cu Csikszereda și sperăm să obținem primele trei puncte din deplasare. Consider că merităm”, a spus la final antrenorul Leontin Doană.

Antrenorul Petrolului, Flavius Stoican, fost tehnician și în Valea Domanului acum 10 ani, a declarat după acest egal: „Consider că am câștigat un punct la acest meci. A fost un joc care s-a disputat pe un teren greu, împotriva unei echipe foarte bine organizate. Pe această cale aș dori să-l felicit pe Leontin Doană pentru că a reușit lucruri frumoase cu CSM Reșița. Toate echipele care au venit la Reșița au avut meciuri grele. Singurul accident îl consider meciul cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Celelalte echipe care au venit în Valea Domanului au avut de suferit. Reșița are jucători care aleargă foarte mult. La acest meci pot spune că terenul a îngreunat jocul ambelor echipe. Până la urmă, a fost un meci în care s-a pus accent pe dăruire și muncă. Am fi putut câștiga, dar la fel de bine am fi putut pleca învinși de aici. Consider că rezultatul este unul echitabil. La golul Reșiței s-au produs greșeli în apărare. Nu vreau să scot în evidență aceste lucruri. Până la urmă, greșim cu toții, pierdem cu toții și câștigăm cu toții. În etapa trecută portarul nostru ne-a salvat cu Csikszereda, iar acum a greșit. Asta este, se întâmplă să mai și greșim. Toți jucătorii vor să ne îndeplinim obiectivul. În timpul unui campionat sunt momente bune și momente mai puțin bune. Eu trebuie să fiu aproape de jucători în momentele mai puțin bune și să le ridic moralul”.

Ștefan Moraru