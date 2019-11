Fac cât pot, cu oamenii pe care îi am!

Edilul a vorbit despre greutăţile birocratice, despre acele proceduri împotriva corupţiei care n-o stopează, dar care pun beţe în roatele celor care vor într-adevăr să mişte ceva. Întrebat despre şantierele deschise în diferite colţuri ale urbei, primarul Ioan Popa a precizat: „Kogălniceanu era o chestiune pe care o ştim foarte bine cu toţii, acolo lucrul ăla trebuie rezolvat! Şi vă spun ce am găsit acolo. E un tub de 1,2 metri în diametru care colectează apele de sus, de pe Kogălniceanu, până jos. Eruga aia de un metru şi ceva în diametru e înfundată. Am aflat asta acum, am intrat cu camere de filmat pe ea cu cei de la AquaCaraş şi e înfundată pe o porţiune de vreo 5 metri. Aia e motivaţia pentru care nu a reuşit să preia apele în primăvara trecută. Am mai descoperit ceva, să vă spun cum stau lucrurile. Ne-am dus acolo să decopertăm şi să facem strada aia civilizată. Am descoperit o ţeavă de gaz la 30 care a luat foc, care trebuia să fie la 90 de centimetri, am descoperit că nu există canalizare menajeră pe stradă! Deşi am întrebat la AquaCaraş înainte: «Kogălniceanu e Ok?»; «Totul Ok, e apă, canal!». Nu că trebuie schimbat menajerul, nu există menajer! Tot rahatul acelor oameni se ducea direct în Bârzava! Şi acum punem şi canalizare menajeră. Ce să fac? Desfac oraşul ăsta şi găsesc numai puroi. Aici puroi, aici puroi, acolo puroi“.

Şi dacă pe Kogălniceanu, în Muncitoresc, se lucrează intens, pe Petru Maior, în Moroasa, aparent, lucrurile stagnează. Edilul a explicat: „Şantierul de pe Petru Maior este cam în timp, se cam finalizează. Acum e adevărat că am dislocat o parte din oameni de acolo şi i-am dus pe Kogălniceanu ca să putem terminăm. Avem 50 de cămine de pus, 12 cămine de ruperi de pantă, deci e o lucrare destul de masivă. Toată lumea lucrează acolo în draci. Şi eu am fost acolo, mă duc în fiecare zi pe şantier, pe lucrări. Dar lucrurile se întâmplă mai încet decât îmi doresc eu şi decât ne dorim noi toţi, şi vedem asta şi la reşiţeni. Toată lumea vrea: «Fă-mi strada mea!», «Fă-mi-o pe-a mea!». Fac cât pot, cu oamenii pe care îi am! Sunt procedurile astea nemernice, nenorocite care au fost create ca să stopeze corupţia, care ne încurcă enorm de mult. Şi ăia care vor să fure, nu vă faceţi probleme că ei îşi găsesc soluţii să fure! Doar că ne-am încurcat din ce în ce mai mult în ultimii ani. Asta s-a întâmplat. Eu sunt optimist că terminăm şi aceste lucrări, şi cu asfaltarea“.

Pe lângă incidentul cu ţeava de gaz fisurată, care a luat foc, şi care nu a fost îngropată la adâncime corespunzătoare, muncitorii au mai spart şi o conductă de apă, iar edilul vorbit despre arteziana de vreo 20 de metri care a rezultat în urma poveştii. Lucrurile au intrat însă pe un făgaş normal.

În cadrul celei mai recente şedinţe a Consiliului Local Reşiţa, o pensionară din Driglovăţ s-a plâns edilului că, din cauza drumului spart, singura soluţie a locuitorilor din cartier pentru a ajunge în oraş este prin Doman. Că nu pot să-şi asigure cumpărăturile necesare traiului zilnic şi că, dacă ia ceva foc, „ardem toţi ca şobolanii“. Femeia a vorbit şi despre alternativa prin Doman, care nici ea nu este una facilă, drumul fiind foarte îngust, aproape impracticabil. Primarul Ioan Popa le-a promis reşiţenilor de acolo că se va asigura ca, peste weekend, muncitorii de pe Kogălniceanu să lase drumul circulabil, de sâmbătă după-amiază până luni dimineaţă.

Antoniu Mocanu