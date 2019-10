Ezerişul se desprinde pe final

Prima repriză a fost dominată de cei de la Progresul, care au avut prima fază mai periculoasă în minutul 23, atunci când Simion, bine angajat în adâncime, a rămas singur cu Marcel Filca, însă goal-keeper-ul Croaţiei a ieşit şi a închis unghiul, iar jucătorul gazdelor a şutat în el. Următoarea ocazie s-a consemnat peste doar două minute, când japonezul Kawagoe a scăpat pe partea dreaptă şi a şutat puternic din unghi, însă balonul a scuturat doar plasa laterală. Băieţii antrenaţi de Adrian Enăşescu puteau să intre la pauză cu un avantaj de un gol, după ce, în minutul 39, centralul Dorin Voina a dictat penalty la o fază în care Simion a fost faultat în careu, lovitura de la 11 metri executată de Koschling, în stânga portarului, fiind respinsă de Filca.

În minutul 68, a fost rândul oaspeţilor să beneficieze de o lovitură de la 11 metri, după ce Birăescu l-a faultat în careu pe Guduleasa, însă goal-keeper-ul gazdelor a reuşit să respingă penalty-ul executat de C. Balaci în dreapta sa. Gazdele au deschis scorul în minutul 79, după o centrare lungă trimisă de Adamescu de pe partea stângă, Negoescu a întors cu capul în centrul careului, de unde Kawagoe, nemarcat, a trimis în plasă pe lângă Filca. Progresul şi-a mărit avantajul în minutul 85, când Drăgoi a trimis o pasă perfectă printre fundaşii adverşi, iar Adamescu, rămas singur cu Filca, a şutat plasat, cu exteriorul, făcând inutilă intervenţia portarului oaspete. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3, când micuţul jucător japonez a şutat din întoarcere, de la 12 metri, pe jos, Filca prinzând balonul, pentru ca apoi să-l scape printre picioare.

Progresul Ezeriş: C. Birăescu, C. Chiurtu, M. Albu, G. Koschling, I. Adamescu, D. Drăgoi, T. Kawagoe, R. Ciurea (min. 46, Al. Urlică), I. Simion (46, C. Epure, 61, A. Megheleş), Al. Rusnac, C. Negoescu (83, A. Sîrbu); rezerve: C. Badea, P. Măduţă, P. Secula. Antrenor, Adrian Enăşescu.

Croaţia Clocotici: Marcel Filca, Gh. Ribar, R. Costachi, M. Vatav, I. Haţegan, C. Moţi, D. Guduleasa (90+2, V. Vatav), A. Bordea, C. Doană (41, S. Gherman), K. Dobre (46, C. Balaci), M. Balaci (83, M. Udoviţă); rezerve: M. Muselin, Marian Filca. Antrenor, Claudiu Balaci.

A arbitrat la centru Dorin Voina (Reşiţa), asistat la cele două linii de Ioana Grigoraş (Reşiţa) şi Ion Cocora (Bocşa). Observatori: Petru Herghelegiu (Bocşa) şi Antonel Burtea (Reşiţa).

Sorin Rogoz