Dragoș Săulescu s-a despărțit de CSM Reșița

„Am fost sunat de președintele clubului și am căzut de comun acord pentru rezilierea contracului meu cu CSM Reșița. Nu știu de ce s-a luat o asemenea decizie, poate și din cauza antrenorului, dar aceasta este viața și mergem mai departe. La meciul cu CS Mioveni, când am fost scos la pauză, am simțit că ceva nu este în regulă și chiar am vorbit și cu alți colegi despre faptul că voi fi primul plecat. Se pare că așa a fost. Am vrut să continui deoarece cu CSM Reșița am promovat și cred că am făcut un tur de campionat cât de cât bun. Avem 18 puncte în campionat, dintre care 16 le-am făcut cu Leontin Doană. Asta este, iar dacă antrenorul a decis că nu mai vrea să lucreze cu mine, eu nu pot să mă opun. Am oferte din Liga 2 și le voi studia. Aș vrea să le mulțumesc suporterilor, care ne-au sprijinit atât acasă, cât și în deplasare. La începutul anului viitor voi decide cu cine voi semna. Astept și alte oferte. Pentru suporterii Reșiței și pentru primarul Ioan Popa îmi doresc ca CSM Reșița să continue și din sezonul viitor în Liga 2. Dacă am fost dat afară eu, care am înscris cinci goluri, cu siguranță că vor mai pleca. Din ce am înțeles vor mai pleca 8-9 jucători de la CSM Reșița în această iarnă”, a declarat Dragoș Săulescu.

Ștefan Moraru