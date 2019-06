Două turnee finale au trecut, a mai rămas unul

„A fost un sezon reușit. Am fost deja la două turnee finale și urmează al treilea. Sunt un profesor fericit pentru că am ajuns la trei turnee pe țară. Nu cred că un alt club din România, cu un profesor și două grupe, a reușit să ajungă la trei turnee finale. Aceste lucruri înseamnă foarte mult pentru mine și foarte mult pentru sportivele mele. Cu aceste fetițe, am ajuns la 7 turnee finale în 4 ani: 2 la minihandbal, 2 la junioare IV, 1 la junioare III, iar ultimul urmează la junioare IV, la Râmnicu Vâlcea, peste o săptămână. Nu pot decât să le felicit pe fete pentru aceste performanțe pentru că în afară de unele jucătoare, noi am avut în componență handbaliste mai mici cu 1-2 ani”, a declarat profesoara Lucia Moruț.

„Pot spune că sezonul 2018/2019 a fost unul destul de reușit pentru noi. Am reușit și în acest an să ne calificăm în finala junioarelor III. Este bine că am fost acolo, chiar dacă ne-am clasat pe locul VII. Consider că am realizat câteva meciuri foarte bune, având în vedere faptul că am fost mai mici decât adversarele noastre. Sperăm ca și în anii următori să ajungem în cât mai multe finale. Am și o satisfacție personală, și în acest an am reușit să obțin titlul de cel mai bun pivot al României, la fel ca în sezonul precedent”, a declarat pivotul Ioana Danilescu.

„A fost un final de sezon foarte bun pentru noi pentru că am reușit să ajungem în două turnee finale, la junioarele III și la Gimnaziadă. La ultimul am reușit să urcăm și pe podium, am obținut locul III, iar pentru mine este și o satisfacție foarte mare faptul că am reușit să câștig trofeul de cel mai tehnic jucător al turneului”, a spus handbalista Roxana Voina.