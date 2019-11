Dorinel Munteanu: Nu sunt mulțumit de rezultat!

Antrenorul Dorinel Munteanu a declarat imediat după meci: „Înainte de meci dacă ar fi spus cineva că putem obține trei puncte la Cluj nu l-aș fi crezut. Cred că acesta ar fi fost rezultatul pe care l-am fi meritat și care ne-ar fi avantajat foarte mult, adică o victorie. Am făcut o partidă foarte bună. În prima repriză am avut inițiativa, am avut câteva ocazii de a marca, iar în partea a doua a meciului am cedat deliberat terenul. Universitatea a fost periculoasă doar la acea fază fixă, când i-am scăpat din marcaj și ne-a egalat. Nu sunt mulțumit de rezultat, dar sunt mulțumit de jocul echipei și de organizarea ei. Am avut doar două săptămâni la dispoziție ca să pregătim jocurile și obiectivul nostru rămâne deschis. Vrem să ne salvăm de la retrogradare. Pentru a face acest lucru, nu mai avem voie să facem greșeli. Am acceptat această provocare, de-a venit antrenor la Reșița pentru oraș și pentru suporterii echipei. Vreau să nu retrogradăm”.

„Sunt dezamăgit de rezultat, pentru că am întâlnit un adversar care a avut un corner și a dat un șut la poartă. În etapa trecută cu Timișoara s-a întâmplat același lucru. În acest moment atât putem și dacă nu suntem în stare să batem o echipă ca Reșița, înseamnă că avem unele probleme. Mai avem o etapă și avem nevoie de puncte pentru a ne salva de la retrogradare. De când am venit la Cluj am spus mereu că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare. Trebuie să obținem puncte pentru a nu avea emoții în finalul campionatului. Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci și să terminăm meciurile de acasă din acest an cu o victorie. Ar fi fost și pentru suporteri, pentru că au suferit destul în turul campionatului. Sper ca unii jucători de la noi să-și ceară transferul după acest meci. Eu dacă aș fi jucător la U Cluj și dacă aș fi jucat cu Poli Timișoara și CSM Reșița și n-aș fi reușit să câștig, m-aș gândi foarte serios la cât de bun sunt ca jucător. Aceste echipe sunt unele modeste, trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi am câștigat puncte doar că am avut o bună organizare de joc și nimic mai mult. Mi se pare jenant că n-am reușit să câștigăm în fața unei echipe care nu a trecut de centrul terenului”, a spus Adrian Falub, antrenorul Universității Cluj.

Ștefan Moraru