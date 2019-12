Dorinel Munteanu: Este obigatoriu să luăm măsuri!

„Ținând cont că am antrenat echipa în ultimele cinci etape, este clar că atât eu, cât și conducerea clubului, nu suntem mulțumiți de rezultate. Sunt convins că nici suporterii nu sunt mulțumiți și este obligatoriu să luăm măsuri. Din punct de vedere al antrenorului, trebuie să iau măsuri legate de ceea ce se întâmplă la echipă și în jurul acesteia. Sunt convins că nu va fi ușor. Va fi o bătălie foarte grea, dar vom reuși să rămânem în Liga 2. În cele cinci etape cât am stat pe banca Reșiței am putut să-mi dau seama de care jucători am nevoie și cine trebuie să plece. Ne-am despărțit de zece jucători și este destul de dureros pentru mine. La nicio echipă nu am schimbat atâția jucători. Am renunțat la jucătorii care au jucat puțin și la cei care m-au dezamăgit foarte mult”, a declarat antrenorul Dorinel Munteanu.

Ștefan Moraru