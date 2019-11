Dorinel Munteanu, debut cu înfrângere pe banca Reșiței

„Nu sunt atât de supărat de rezultat, pe cât sunt de supărat pe atitudinea celor doi jucători care au primit cartonaș roșu gratuit. Este nepermis la un asemenea nivel. Chiar dacă în prima repriză au fost mai periculoși și au și marcat adversarii noștri, eu consider că per total am făcut o partidă bună. După părerea mea, jocul s-a rupt la cele două cartonașe roșii. În repriza a doua am ridicat tempo-ul și am avut o agresivitate foarte bună. Trebuia să marcăm, am avut și ocazii, dar din păcate n-am putut să facem acest lucru. În opt oameni ne-a fost greu. Ținând cont că echipa gazdă a avut doi oameni în plus, a reușit să-și creeze câteva ocazii pe final. Sunt dezamăgit de rezultat, dar sunt și mai dezamăgit de cei doi jucători eliminați. Mă gândesc foarte bine ceea ce voi face în continuare. Sunt de câteva zile la echipă și de aceea trebuie să mă gândesc foarte bine ce decizii voi lua. Ne așteaptă un campionat foarte dificil, foarte greu, dar eu nu voi ceda. Sunt convins că în următoarele patru etape sau mai bine spus, după pregătirea de iarnă, echipa va arăta altfel. Din punct de vedere al palmaresului echipelor, consider că Liga 2 este una puternică. Din punct de vedere al jocurilor, Liga 2 nu se ridică la nivelul palmareselor”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul echipei din Valea Domanului.

După această etapă, Reșița este pe locul 17, cu 16 puncte acumulate.

CSM Reșița: Zimmerman, Acka, Ehmann, Vasiu, Vădrariu, Săulescu, Poiană, Cristea, Dat, Coman și Danci. Rezerve: Horvat, Stănescu, Vlădia, Lazăr, Banac, Răducan și Ene.

Rosso-nerii vor întâlni sâmbătă, 16 noiembrie, acasă, de la ora 11:00, formația Ripensia Timișoara, care este cu un loc deasupra Reșiței în clasament, cu 19 puncte acumulate.

Ștefan Moraru