Dorinel Munteanu: Am pierdut două puncte!

„Pentru mine este dezamăgitor că am marcat trei goluri şi plec numai cu un punct. Eu consider că am pierdut două puncte. Nu pot să le reproşez nimic jucătorilor, deşi au făcut câteva greşeli foarte grave în acest joc. Am revenit tot timpul, am avut conducerea, am condus cu 2-1, dar, am mai spus, mai avem mult de muncă”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul echipei CSM Reșița.

Mijlocaşul Dragoş Săulescu, autor a două goluri cu Sportul Snagov, devenit golgheterul echipei cu cele 5 reuşite ale sale în 18 apariţii, e de părere că CSM Reşiţa a dominat tot jocul şi ar fi meritat victoria.

„A fost un joc greu. Ne aşteptam la jocul acesta greu, cu o echipă incomodă. Dar, mă bucur pentru mine, pentru că am marcat două goluri. Voiam să câştigăm, pentru că aveam o forţă să câştigăm şi cred că am dominat jocul în totalitate. S-a văzut. Mergem mai departe, este bun şi un punct şi mergem la Cluj să nu ne facem de râs”, a spus Dragoş Săulescu.

După jocul cu Universitatea Cluj, la Reșița va veni CS Mioveni, pe data de 7 decembrie.

Cu 17 puncte acumulate în 18 meciuri, CSM Reşiţa se află la finalul turului Ligii 2 pe locul 17, retrogradabil, la patru puncte în spatele Concordiei Chiajna, prima echipă aflată deasupra zonei roşii, însă care are o restanţă de disputat.

Ștefan Moraru