Dorinel Munteanu: Am nevoie de 6-7 jucători pentru a salva Reșița!

„Ținând cont că este prima conferință de când am preluat echipa, aș vrea să spun înainte să discut de meci faptul că înțeleg nemulțumirea reșițenilor. N-am preluat o echipă care avea de toate și juca fotbal. Am preluat o echipă aflată într-o criză. Consider că jocul cu Ripensia l-am pierdut nemeritat, pentru că am avut două ocazii singuri cu portarul. Am improvizat foarte mult în acest meci și nu sunt mulțumit de lotul pe care-l am la dispoziție, atât numeric, cât și valoric. Dacă reșițenii vor să rămânem în Liga 2 și să construim o echipă puternică, trebuie să fie alături de noi. Le înțeleg nemulțumirea și când am venit la Reșița, am venit cu sufletul deschis. Totuși, eu sunt convins că ne vom atinge obiectivul de-a rămâne în Liga 2. Este clar că avem nevoie de întăriri. Avem nevoie de 6-7 jucători și este clar faptul că am nevoie de concurență pe fiecare post. De acum înainte eu sunt responsabil de echipă și voi duce această responsabilitate până o voi salva de la retrogradare. Vreau să discut cu conducerea clubului, cu primarul Ioan Popa și vreau să aducem jucători. Acum au mai rămas trei meciuri foarte grele și vom încerca să scoatem cât mai multe puncte. Apoi vom face o pregătire de iarnă așa cum trebuie și vom aduce jucători. Nu vreau să reproșez nimănui ceea ce s-a făcut până acum, dar din punct de vedere numeric și valoric, nu am jucători. Acest lucru l-am știu de la început și sunt convins că voi reuși să scot echipa din acest blocaj psihologic”, a declarat Dorinel Munteanu.

Antrenorul Alexandru Pelici a spus la finalul partidei: „După această victorie, consider că am obținut trei puncte mari. La Reșița știu că se câștigă greu, și-mi felicit jucătorii că au conștientizat importanța celor trei puncte puse în joc. Îi felicit pentru efort, pentru dăruire și pentru modul cum au luptat. Îi doresc mult succes Reșiței în continuare. Pentru mine, acest joc cu Reșița a fost unul mai special, pentru că am activat în Valea Domanului atât ca jucător, cât și ca antrenor. Reșița va rămâne mereu în sufletul meu și îi urez mult succes lui Dorinel Munteanu să salveze echipa. Am avut ocazia să ducem scorul la 3-0, la 4-0, dar în final am tremurat pentru această victorie. Am luat gol la o neînțelegere între jucătorii noștri, dar este bine că am câștigat. Urmează trei etape în care vom încerca să obținem cât mai multe puncte pentru a avea o iarnă liniștită. Sper că toate cele trei echipe din Banat se vor salva de la retrogradare. Aici mă refer la Ripensia Timișoara, ASU Poli Timișoara și la CSM Reșița. De ce să retrogradeze aceste trei echipe și nu altele? Trebuie să luptăm, pentru că există diferențe foarte mari între bugetele acestor trei echipe și alte formații. Unele echipe cu bugete foarte mari sunt chiar în preajma noastră. Banii nu înseamnă totul, dar îți asigură o liniște și cu ajutorul lor poți aduce la echipă jucători cu calitate. Dacă nu ai acești bani, ai nevoie de o echipă care să lupte și să fie ca o familie. Acest lucru încercăm să-l creăm la Ripensia și cred că suntem pe drumul cel bun”.

Ștefan Moraru