Doar inițiativa privată poate salva Moldova Nouă

„Știu că oamenii sunt nemulțumiți, dar eu ca primar și întreaga instituție pe care o conduc am făcut toate demersurile pentru a atrage investitori. Am contactat peste 120 de firme, am oferit cadru legal și în noul PUG avem prevăzută o zona industrială, cu terenuri la prețuri foarte mici și cu acces la electricitate, apă și canalizare. Din păcate, zona în care ne aflăm nu este atractivă pentru potențialii investitori. Infrastructura este deficitară. Nouă ne lipsește o strategie la nivel de județ și de țară pentru dezvoltarea orașelor mici. În aceeași situație sunt și Bocșa, Anina etc.”, ne-a spus primarul oraşului de pe Clisură.

Într-adevăr, strategia de dezvoltare a acestor orași mici lipsește cu desăvârșire în Caraș-Severin. Dar Torma are o viziune.

„Noi facem toate eforturile pentru a aduce investitori, dar șansele sunt mici. Salvarea acestei zone trebuie să vină prin inițiativa privată a localnicilor. Oamenii trebuie să se reorienteze spre turism si agricultură, cu toate ramurile ei. Este greu, pentru că aici a fost centru industrtial și localnicii au o anume mentalitate, sunt obișnuiți să li se ofere locuri de muncă, nu să aibe inițiativă privată. Dar altă șansă nu prea există”, susţine Adrian Torma.

Viziunea nu e rea… dar inițiativa privată, ca să reușească, are nevoie de capital. Băncile în România nu sunt chiar recunoscute pentru facilitățile si condițiile favorabile pe care le oferă micilor afaceriști. Și aici e tot o chestiune de strategie la nivel național. Cui îi pasă de micii întreprinzători? Sunt mici, dă-i naiba. Să se descruce singuri! Cam așa arată o mostră de gândire la nivel înalt față de problemele celor mici și cu nevoi multe. Dar asta e România. Am vinde-o dacă n-ar fi luat-o alții pe gratis până acum. Dar nu știu cine ar fi fost interesat s-o cumpere…

Flavius Militaru