Debut perfect pentru CSM Reșița în Liga 2

Golurie echipei antrenate de Leontin Doană au fost înscrise de Marco Ehmann (în minutul 33) și de Bruno Vasiu (în minutul 75). U Cluj a rămas în inferioritate numerică în prima repriză, după ce fundașul Kay a fost eliminat după un fault în postura de ultim apărător. Aproximativ 6000 de spectatori au fost prezenți pe stadionul „Mircea Chivu”, iar galeria a încurajat echipa din primul și până în ultimul minut de joc.

„Din punctul meu de vedere nu a fost o supriză faptul că am bătut U Cluj. În această perioadă de pregătire băieții au răspuns cum a trebuit, le-am spus să aibă încredere în valoarea lor și că merită să joace în Liga 2. Universitatea Cluj este o echipă de tradiție, cu un buget mult mai mare față de noi. Noi suntem o echipă muncitorească, iar de acum înainte vom lua fiecare meci în parte și-l vom juca la victorie. Îmi felicit băieții pentru dăruire, pentru atitudine, determinare și pentru că mi-au ascultat indicațiile tactice. Acest lucru s-a văzut în teren și drept urmare adversarul nostru nu și-a creat nicio ocazie. Le-am spus că adversarii noștri au jucători de valoare și aici mă refer la Goga și la Gavra, și consider că pe primul l-am anihilat foarte bine. Drept urmare Goga a fost și schimbat. Publicul a fost extraodrinar și aș vrea să le mulțumesc. Mi-am amintit de anii 1997-1998-1999, când noi am jucat în Liga I. A fost aceeași atmosferă, iar publicul a fost incredibil. Drumul este lung și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să rămânem aceeași echipă disciplinată, modestă și muncitorească”, a declarat Leontin Doană, antrenorul echipei rosso-nere.

Antrenorul Universității Cluj, Cristian Dulca, a spus după partidă: „Este un rezultat prost pentru noi. Am avut 30 de minute în care ne-am creat trei ocazii mari de gol. Din păcate, am rămas în 10 oameni, pe o greșeală nepermisă a lui Kay. Am întâlnit o echipă care a reușit să țină de minge, să se lupte cu noi, iar fiind în inferioritate numerică ne-a fost mult mai greu să ajungem în fața porții. Consider că golurile luate au fost din greșeli personale pentru că jucătorii noștri nu au făcut marcaj. Este un rezultat greu pentru noi, dar acesta este fotbalul. Trebuie să ne revenim pentru că mai sunt multe etape. Campionatul de abia acum începe și trebuie să remediem toate problemele pe care le-am avut”.

CSM Reșița: Zimmerman, Banac, Ehmann, Vasiu, Vădrariu, Breșneni, Danci, Săulescu, Poiană, Dat și Ene. Rezerve: Horvath, Vlădia, Cristea, Rus, Cioablă, Velici și Babei.

În următoarea etapă, Reșița va întâlni pe data de 10 august, în deplasare, echipa CS Mioveni.

Ștefan Moraru