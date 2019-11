CSU Reșița, înfrângere la limită cu CSU Oradea

„A fost un meci echilibrat. Ne așteptam să avem un meci greu. Este deja a treia oară când ne întâlnim cu handbalistele de la Oradea, de două ori în campionat și o dată în Cupa României. Înainte de acest meci era 1-1 în întâlnirile directe și ne pare foarte rău că nu am reușit să obținem victoria pe teren propriu. Cred că a cântărit foarte mult și accidentarea Marinelei Pricop, a fost un moment psihologic peste care am trecut destul de greu. Sper ca accidentarea ei să nu fie gravă. Este o sportivă care vine după o intervenție chirurgicală la ligamente și sperăm să fie bine. Am greșit pe final, mai ales pe faza de apărare și am ratat destul de mult. Am luat goluri destul de ușor pe acțiuni individuale și nici șansa nu ne-a surâs la acest joc. Am reușit să conducem în ultimul minut, am fost egalați, iar în ultimele secunde am primit golul decisiv din extremă. Trebuie să trecem și peste această înfrângere și sper să-și revină macăr Alina Cristea pentru etapa următoare. Ne așteaptă un meci dificil împotriva Timișoarei”, a declarat Cristian Busuioc, antrenorul echipei reșițene.

CSU Reșița: Andra Ioța, Delia Roman, Maria Popescu, Alina Cristea, Alina Tovt, Naomi Ibănișteanu, Marinela Pricop, Claudia Șiman, Ștefania Roatiș (1), Denisa Ion (1), Gianina Vulpe (2), Adela Bochiș (3), Iulia Bledea (3), Rebeca Vlădășel (4) și Cătălina Dumitrescu (5).

Următorul joc al studentelor reșițene va fi miercuri, 13 noiembrie, de la ora 14, acasă, cu CS Universitatea de Vest Timișoara.

Ștefan Moraru

FOTO: Miruna Mihancea