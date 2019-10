CSM Reșița, victorie cu Gloria Buzău în prelungiri

Prima ocazie a meciului a avut-o Săulescu în minutul 7, al cărui șut din voleu s-a dus pe lângă poarta oaspeților. Tucaliuc de la Buzău a lovit bara câteva minute mai târziu, iar Poiană de la Reșița a ratat șansa de-a deschide scorul în minutul 27. După doar un minut de joc, Cristian Danci a marcat printr-un șut de la 15 metri, sub bară, fără prea multe șanse pentru portarul Gloriei. Spre finalul primei reprize, Ene a ratat șansa să majoreze avantajul Reșiței, iar după câteva minute Gloria Buzău a ratat o ocazie imensă de egalare, doar reflexul lui Zimmermann făcând ca la cabine să se intre cu scorul de 1-0.

Startul reprizei secunde i-a găsit pe oaspeți în atac, iar după mai multe ocazii irosite, oamenii lui Ilie Stan au reușit să restabilească egalitatea pe tabela de marcaj. Munteanu a înscris golul egalizator în minutul 59 dintr-o lovitură liberă. Breșneni, intrat în partea secundă, ar fi putut să aducă Reșița în avantaj dacă lovitura lui de cap ar fi atins ținta. Leontin Doană a fost inspirat la schimbări, l-a introdus pe final pe Coman, care a dat lovitura. În primul minut de prelungiri, Vădrariu a executat perfect un corner, iar Coman a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. S-a încheiat 2-1 pentru Reșița, iar rosso-nerii au urcat pe locul 12, cu 15 puncte obținute până în momentul de față. După această înfrângere, echipa pregătită de Ilie Stan a coborât până pe locul 6, cu 19 puncte acumulate.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru modul cum au abordat acest joc. Am pregătit meciul foarte bine și recunosc că mi-a fost greu să le ridic moralul după meciul cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Am fost acuzați pe nedrept de o parte dintre suporteri, dar consider că am demonstrat pe teren că acel joc a fost doar un accident. Mă bucur că am câștigat și am mai spălat din păcate. Am încredere în băieți și nu plec urechea la tot ceea ce s-a spus. Îmi cunosc jucătorii foarte bine”, a spus Leontin Doană la finalul meciului.

CSM Reșița: Cristian Zimmermann (C.), Lorenzo Acka, Marco Ehmann, Bruno Vasiu, Daniel Vădrariu, Dragoș Săulescu, Călin Cristea, Cristian Danci, Cristian Poiană, Emanuel Dat ș Daniel Ene. Rezerve: Adrian Horvat, Milorad Banac, Flavius Vlădia, Alin Lazăr, Gelu Velici, Laurențiu Breșneni și Marius Coman.

Gloria Buzău: Dragoș Balauru, Gabriel Nedelea, Sebastian Ghinca, Marius Ionuță, Dumitru Candrea, Branislav Luptar, Răzvan Cătană, Cosmin Tucaliuc, Dragoș Huiban, Valentin Alexandru și Dumitru Munteanu.

Următorul meci al rosso-nerilor va fi sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 11, în deplasare, cu Metaloglobus.

Ștefan Moraru