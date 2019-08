CSM Reșița, gata de spectacol cu „U” Cluj

„Ne-au plecat 11 sau 12 jucători, au venit vreo 10 și cred că am reușit să facem niște achiziții bune. Am transferat fotbaliști cu experiență, care sunt sigur că vor aduce un plus echipei. Indiferent de ce se va întâmpla mâine în meciul cu Universitatea Cluj trebuie să rămânem o echipă unită și să fim CSM Reșița. Știu că jucăm cu o echipă care este favorită la promovare. Anul trecut U Cluj a fost la un pas de Liga I, suntem conștienți de acest lucru, este o echipă de tradiție, dar pe teren nu va mai conta nimic. Pe teren nu joacă bugetele. Nu se va simți diferența de buget timp de 90 de minute, chiar dacă ei au 2 milioane de euro, iar noi avem 600 000 de mii de euro pe sezon. Sunt sigur că jucătorii noștri vor da totul pe teren. Avem încredere și în antrenorii pe care-i avem și consider că suntem un club bine organizat. Muncim de dimineață și până seara cu staff-ul administrativ și cu suporterii și vreau să arătăm că locul nostru este în Liga 2. De asemenea, pe plan administrativ cred că s-au reușit lucruri frumoase la stadion. Au fost montate scaune, renovate gardurile și consider că avem și o lojă foarte frumoasă. Puține echipe din Liga 2 au așa ceva. Tocmai de aceea așteptăm foarte multă lume la stadion. Dacă în meciul cu Dumbrăvița au fost 5000 de oameni la stadion, sunt sigur că la meciul cu U Cluj acesta va fi plin. Am încredere în suporteri, iar aceștia sunt foarte importanți pentru prestația pe care o vor avea jucătorii pe teren”, a spus Cristi Bobar, președintele CSM Reșița.

Antrenorul Leontin Doană consideră că acest prim meci din Liga 2 va fi unul extrem de dificil: „Ne așteaptă un meci foarte greu, împotriva unei echipe de tradiție din fotbalul românesc. Obiectivul lor este promovarea, deci nu concep pași greșiți. Sperăm să ne ridicăm la nivelul competiției și să nu ne facem de râs. Ne dorim ca rezultatul să fie de partea noastră. Ne-am pregătit foarte bine în această perioadă. Condițiile de pregătire au fost foarte bune, iar băieții au răspuns pe măsură la antrenamente. Am mare încredere în jucătorii mei că vor face un joc bun cu U Cluj, iar rezultatul va fi de partea noastră. Lotul este valid, cu excepția lui Teo Caragea, care este accidentat de mai mult timp”.

Jucătorul Cristian Danci este fericit că a ajuns la echipa rosso-neră, își dorește să se stabilească la Reșița și are mare încredere în proiectul fotbalistic din Valea Domanului. Danci, care are la activ multe meciuri în Liga 2 și în Liga 1, a declarat: „Chiar mă bucur că m-am întors acasă. Sunt născut în Reșița și vreau să mă stabilesc aici. De când a început să se discute că aș putea să ajung la CSM Reșița, am vorbit cu fostea mea echipă, cu Gloria Buzău și le-am transmis oamenilor de acolo că-mi doresc să semnez cu Reșița. Sunt bucuros că s-a făcut acest transfer și pot spune că am întâlnit la această echipă un grup foarte frumos și unit. Cred că în Liga 2 grupul și personalitatea fiecărui jucător vor face diferența. Ne așteaptă un debut dificil prin prisma numelui pe care-l impune Universitatea Cluj. Eu chiar mă bucur că-i întâlnim acum. Fiind începutul de campionat, relațiile de joc nu sunt așa bine puse la punct nici la ei. Cine va fi mai puternic în ziua respectivă va avea de câștigat. Noi, jucând acasă, vom avea suporterii de partea noastră. Cu siguranță vom face un joc bun și cred că rezultatul va fi unul pozitiv”.

„Ar fi fost la fel de greu indiferent de echipa pe care am fi întâlnit-o în prima etapă. A fost să fie U Cluj și consider că presiunea este de partea adversarului. După părerea mea, la toate meciurile pe care le vom disputa acasă așa o să fie. Publicul reșițean este dornic de fotbal și este dornic să vadă spectacol în meciurile din Liga 2”, a declarat și Cristian Zimmermann, căpitanul echipei CSM Reșița.

Ștefan Moraru