CSM Reșița este în creștere de formă

„După cum se știe, la sfârșitul săptămânii trecute am avut două meciuri de verificare la Turda. Primul joc a fost cu Potaissa, iar în al doilea am jucat contra Timișoarei. Din punctul meu de vedere au fost două teste reușite, chiar dacă în prima zi am pierdut la o diferență de trei goluri cu Turda. În cea de-a doua zi am reușit să ne impunem, să învingem SCM Poli Timișoara, după două eșecuri la rând în meciurile de pregătire cu această echipă. Au fost două meciuri bune la acest turneu de la Turda. Primul după șase ore de mers cu mașina, chiar am întârziat puțin la meci. Am avut o primă repriză bună, am condus la un gol. A doua repriză a fost la fel de bună ca și prima, doar că pe final oboseala și-a spus cuvântul, iar Turda a câștigat meciul. În a doua zi, în partida cu Timișoara băieții au dat dovadă de caracter, atitudine și au pus osul la muncă. A fost un meci greu, unul în care am condus pe tabelă de la început și până la sfârșit. Urmează să ne pregătim în Sala Polivalentă, iar duminică, de la ora 19, vom juca acasă un amical cu Dinamo București, acuala campioană a României. Nu mai avem intenția să mai transferăm jucători, pentru noi perioada de transferuri s-a încheiat”, a declarat Ilie Vaidasigan, antrenorul echipei CSM Reșița.

Ștefan Moraru