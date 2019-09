Reșița trece de Poli în Cupă! Să vină echipele de Liga 1 în Valea Domanului!

Partida a fost una echilibrată, cu o ușoară posesie în favoarea Reșiței, echipa lui Doană fiind formația mai prezentă în joc și care și-a creat mai multe ocazii de gol. Golul calificării a fost înscris de Dragoș Săulescu în minutul 37 al meciului. În cazul în care CSM Reșița va pica la tragerea la sorți cu FCSB, Dinamo sau CFR Cluj, cu siguranță că suporterii rosso-nerilor vor stabili un nou record de audiență pe stadionul „Mircea Chivu”.

„Îmi felicit băieții pentru joc și pentru rezultat. Aveam nevoie ca de aer de această victorie, pentru că în ultimele trei etape am prestat un joc bun, dar n-am adus punct sau puncte. Le-am spus jucătorilor înainte de acest joc că ne trebuie neapărat victoria, mai ales pentru moralul lor. După cum s-a văzut, ne-a lipsit aproximativ jumătate de echipă. Avem jucători suspendați, accidentați și este bine că am găsit soluția câștigătoare. Am dominat acest joc, adversarul nu și-a creat nicio ocazie. Timișoara a presat mai mult doar în ultimele minute când a jucat cu mingi lungi în careul nostru. Am avut emoții pe final deoarece m-am gândit că dacă o să fim egalați, ne vom duce până în minutul 120. Dacă ar fi fost așa, jucătorii ar fi făcut un efort în plus. Și așa sunt puțini jucători în lot în acest moment. Ne așteaptă un meci foarte greu sâmbătă, Turnu Măgurele n-a pierdut până acum. La acest meci cu Poli cred că ceilalți jucători din lot au dovedit că sunt la fel de valoroși ca și titularii. Am adus și trei copii de la juniori A pentru acest meci. Jucăm bine, dar nu aducem puncte în campionat. Acesta este fotbalul. Avem șase jucători care lipsesc față de începutul campionatului. Patru sunt accidentați, iar Babei și Rus și-au manifestat dorința să plece. Din 24, am rămas 18 jucători. După cele trei înfrângeri din campionat am fost supărat, dar atmosfera la echipă e în continuare bună. Repet, am jucat bine în aceste meciuri. Sperăm ca pentru meciul de sâmbătă cu Turnu Măgurele să-l recuperăm pe Banac. Din păcate, Laurențiu Breșneni are hernie de disc și nu știu dacă măcar vom putea să-l avem în lot în meciul viitor”, a declarat Leontin Doană, antrenorul echipei rosso-nere.

CSM Reșița: Adrian Horvath, Daniel Vădrariu (C.), Lorenzo Acka, Flavius Vlădia, Miodrag Velici, Dragoș Săulescu, Cristian Danci, Virgil Cristea, Emanuel Andrei Dat, Marius Coman și Alin Gabriel Lazăr. Rezerve: Flavius Toader, Flavius Ionuț Lucica, Alexandru Giurică, Sergiu Rimovecz, Teodor Caragea, Cristian Poiană și Marian Musteța.

În etapa a VII-a a Ligii 2, Reșița va întâlni sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 11, pe teren propriu, formația Turris-Oltul Turnu Măgurele. Formația din Turnu Măgurele ocupă prima poziție în clasament, cu șase victorii în tot atâtea meciuri jucate.

Ștefan Moraru