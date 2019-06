Cruciadă sau diversiune în mediul forestier bănăţean?

La nici un an de la constituire, OSBM RA este zguduit de un scandal cu acuzaţii de incălcări grave ale legilor forestiere. În data de 20.05.2019, Garda Forestieră Bucureşti a primit un mail cu un aşa-zis autodenunţ. Directorul OSBM RA, Ghiocel Meda, mărturiseşte mai multe fapte pe care el, împreună cu alţi angajaţi ai OSBM RA, le făcuseră în perioada de când această entitate funcţionează. Pe langă angajaţii OSBM RA pe care-i expune, lansează acuzaţii împotriva conducerii Gărzii Forestiere Timişoara în persoana lui Cătălin Petru Sima, care ar „ţine în spate“ OSBM RA. Cireaşa de pe tort o reprezintă chiar primarul Reşiţei, Ioan Popa, care ar fi, împreună cu Nicolae Borteş, unul din „greii“ din spatele unei lungi liste de şefi de ocol, stagiari, şefi de districte şi pădurari, constituiţi într-o tenebroasă caracatiţă care încearcă să acapareze pădurile.

Ai zice că avem de a face cu gestul unui om mustrat de conştiinţă, care incearcă să-şi spele păcatele în faţa Lui Dumnezeu sau…în faţa organelor judiciare. Aici lucrurile încep să ia o turnură de film de acţiune. Ghiocel Meda habar n-avea de „autodenunţ“. Se trezeşte pe 3.06.2019 cu un control de la Garda Forestieră Timiş, de la care află cu stupoare ca şi-a mărturisit păcatele ca la spovedanie. Realizând ca nu are amnezie, în urma unei scurte investigaţii află că o altă persoană a creat un cont de mail folosind numele său şi a trimis respectivul autodenunţ. Meda are şi un suspect, un angajat din cadrul Ocolului pe care-l conduce. Unul pe care el spune ca l-a sprijinit și ajutat. Vorba aia….pe cine nu laşi să moară…..te „autodenunţă“. Spune că respectivul este înregistrat pe camerele de supraveghere din incintă când vine cu laptopul personal, se loghează la reţeaua de internet a Ocolului şi trimite mailurile. Ba mai mult, Traian Pandor – şef district în cadrul OSBM RA – declară că are doi martori care l-au văzut pe acest James Bond al silviculturii bănăţene în plină acţiune de spionaj. Mai exact, au surprins momentul în care agentul 007 cotrobăia prin biroul lui Pandor, de unde fotografiază diferite documente pe care le ataşează ca probe la mailurile autodenunţătoare.

„Nu am făcut eu acea adresă de mail, nu am trimis eu niciun mail prin care să mă autodenunţ și, cel mai important aspect, nimic din ceea ce scrie în aceste mailuri nu este adevărat. Toate acestea se pot verifica de către organele de cercetare şi le pot dovedi cu documente. De altfel, am şi formulat o plângere penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin contra celui pe care îl suspectăm că a comis această înscenare“, declară Ghiocel Meda. Bănuiala sa este că cel care a iniţiat acest scandal, ar fi doar un pion, „manevrat de alte grupuri de interese, grupuri care vor sa lovească în Ioan Popa şi cărora nu le convine faptul că de când există OSBM RA paza pădurilor este mai bună, se fură mai puțin şi lemnul nu mai poate fi folosit ca monedă electorală în zonele rurale“.

I-am întrebat şi pe cei de la Inspectoratul General al Poliţiei Române dacă vor să declare ceva, însă oamenii legii ne-au spus că se abţin de la comentarii, ancheta fiind în desfăşurare. Dacă totul este opera unui veritabil cruciat care doreşte să expună dedesubturile oculte ale unei industrii profitabile sau doar o încercare de destabilizare a OSMB RA, a primarului Ioan Popa şi a altor persoane menţionate în mailurile trimise, vor decide organele abilitate în urma anchetei care deja se desfăşoara şi ale cărei rezultate le aşteptăm şi noi.