Cristi Bobar: La Călărași am fost în excursie!

Scorul a fost deschis în minutul 5, când Lorenzo Acka de la Reșița și-a introdus mingea în propria poartă. Atacantul Marius Coman a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 60, iar după acest gol, gazdele s-au aruncat în atac. Drept urmare, Bogdan Rusu a reușit să-i readucă pe fotbaliștii lui Pustai în avantaj, când șutul său din minutul 76 s-a dus în plasa porții apărate de Cristian Zimmermann. După acest meci călărășenii urcă pe 13 în clasament cu 16 puncte în Liga 2, iar Reșița este pe poziția 16, cu 15 puncte.

Președintele Cristi Bobar a declarat la finalul meciului: „La Călărași a fost încă o excursie pentru noi. Dacă am fi obținut un rezultat de egalitate cred că nu s-ar fi supărat nimeni, era cel mai echitabil acest lucru. Asta este. Dacă încă din minutul cinci ești condus, este foarte greu să revii. În cele din urmă am egalat, iar după am primit destul de repede golul al doilea. Înainte de meci puteam spune că este un joc de șase puncte. Dunărea are un lot foarte bun, un buget mai mare în comparație cu al nostru, dar acest lucru nu s-a văzut pe teren. Până la urmă Dunărea Călărași a câștigat și merită felicitați jucătorii lor. Cum am mai spus, am mai fost într-o altă excursie și ne concentrăm pe meciul de miercuri cu FC Argeș. Nu mai vreau să facem excursii, vreau să luăm și puncte. Eu tot ce am putut să fac a fost să creez condiții. Acum ne gândim la meciul următor și nu putem să luăm foarte multe măsuri, deoarece timpul este scurt. Ne concentrăm să recuperăm jucătorii accidentați, să se recupereze fizic după efortul depus cu Dunărea Călărași și ne dorim să obținem cel puțin un rezultat de egalitate cu Argeșul. Normal ar fi să mai câștigăm și noi, chiar dacă va fi un meci în deplasare. La fel cum am pierdut puncte acasă, cred că e timpul să aducem puncte și din deplasare. Acesta este fotbalul, nu trebuie să ne ascundem. Nu se pune problema încetării colaborării cu Leontin Doană, are în continuare susținerea noastră totală. Doană are putere de decizie în vestiar, la echipă. Pe unde mergem toată lumea laudă jocul nostru, dar trebuie să luăm și puncte. Din păcate, rămânem doar cu jocul. Trebuie să fim foarte atenți pentru că, dacă se întâmplă să mai pierdem 1-2 meciuri, vor fi probleme în clasament”.

CSM Reşiţa: Cristian Zimmermann (cpt.) – Lorenzo Acka, Marco Ehmann, Bruno Vasiu, Daniel Vădrariu, Dragoș Săulescu, Cristian Poiană, Călin Cristea, Marius Coman, Emanuel Dat, și Alexandru Cioablă. Rezerve: Pavel Horvat – Teodor Caragea, Flavius Vlădia, Alin Lazăr, Laurențiu Breşneni, Milorad Banac și Dumitru Ene.

Dunărea Călărași: Calancea – Al. Sîrbu, Bg. Şandru (cpt.), R. Crişan, Ozcan, Tudoran, Rob. Boboc, Lopez, Gab. Toma, Ekollo, Bg. Rusu. Rezerve: Krell – Gliga, Sabangeanu, Andr. Moise, Preoteasa, Zete, Honciu. Antrenor: Cristian Pustai

Următorul meci al Reșiței este miercuri, 6 noiembrie, în deplasare, cu FC Argeș. Acest joc este o restanță din etapa a XI-a. Sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 11, rosso-nerii vor întâlni acasă Petrolul Ploiești.

Ștefan Moraru

FOTO: Ediția de Călărași