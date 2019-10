Cortina a căzut peste Mirea, pentru ultima dată, în stradă!

Audiat pentru a treia oară de Comisia de Disciplină a Teatrului de Vest pentru absenţe nemotivate, actorul reşiţean a protestat în faţa instituţiei în data de 14 octombrie 2019 împotriva abuzurilor şefului său, managerul Florin Gabriel Ionescu. În aşteptarea raportului şi, evident, a unei decizii, actorul a mai fost văzut pe holurile teatrului, însă fără să mai facă vreun comentariu vizavi de acest conflict care, de fapt, durează încă de la instalarea în funcţie a lui Ionescu. Deşi spera ca lucrurile să se aşeze cumva, în timp ce protesta actorul a emis ipoteza concedierii sale, susţinând că odată cu funcţia de director artistic pierde şi postul de actor, iar după mai bine de 25 de ani pe scena reşiţeană va rămâne şomer.

De partea cealaltă, Ionescu a demonstrat în faţa presei că Mirea regiza un spectacol la Galaţi în timpul concediului medical, imaginile fiind, dealtfel, postate pe pagina de Facebook a Teatrului de Operă şi Operetă Galaţi. Fără să dea atunci un verdict, Ionescu a spus în conferinţa de presă că lucrurile sunt cât se poate de simple în cazul lui Mirea, că nu face altceva decât să respecte legea şi că va da o decizie de sancţionare cât de curând.

Contactat telefonic, managerul Teatrului de Vest a spus că în urma raportului Comisiei de Disciplină a hotărât „desfacerea contractului de muncă“ şi că nu mai vrea să comenteze nimic în plus: „Consider că am consumat şi aşa prea multă energie pentru acest subiect, am spus la conferinţa de presă tot ce am avut de spus şi nu mai am nimic de adăugat. Decizia mea a fost foarte clară, şi anume, desfacerea contractului de muncă pentru absenţe nemotivate“.

Despre prestaţia lui Mirea ca actor, Ionescu a mai spus la conferinţa de presă că Dan Mirea este un actor de care, cu siguranţă, Teatrul de Vest ar avea nevoie, dar în condiţiile date el este obligat să respecte legea.

Cu toate că se aştepta la această decizie, actorul reşiţean spune că o va contesta în instanţă: „Sunt trist şi pustiit. Nu credeam că Teatrul ăsta o să trăiască asemenea vremuri. Eu am jucat pe scena Teatrului reşiţean la Casa de Cultură când îngheţa apa în pahar. Eu, noi, toţi, oamenii de teatru care am fost pe vremea aia şi din care au mai rămas câţiva. Nu ştiu ce o să fac. Deocamdată, îl rog pe Dumnezeu să mă ţină limpede, dar o să mă duc în instanţă. De ce să plece, totuşi, oamenii din Teatru, cum a plecat şi Roxana Olşanschi. Eu am o vorbă, ce nu rezolvă oamenii, rezolvă Dumnezeu“, a adăugat Dan Mirea, pentru care cortina a căzut la Teatrul de Vest Reşiţa, pentru ultima oară, când şi-a jucat propria scenă de viaţă în stradă.

Alexandra Gorghiu