Cei mai buni piloți s-au întrecut la Cupa Reșița 2019

Cei mai experimentați piloți, alături de mașinile lor, unele dintre acestea având peste 700 de cai putere, s-au întrecut la Reșița, pe Valea Domanului, un traseu renumit pentru complexitatea sa. În prima zi de concurs au avut loc recunoașterile pentru manșele I, II și III, antrenamentele cronometrate pentru manșele I și II și concursul I, II și III. După toate acestea, organizatorii au publicat ordinea de start pentru recunoașteri și concurs din acea de-a doua zi. Duminică, 30 iunie, a avut loc manșa a IV-a din recunoașteri, apoi a urmat cea de-a V-a. Imediat după orele 13 au fost programate manșele I, II și III de concurs. Din păcate, în prima zi, au avut loc accidente pe traseul din Valea Domanului. Pilotul Constantin Stratnic, pe Dacia, a fost nevoit să abandoneze după o ieșire violentă în decor în manșa a doua de recunoașteri, în urma căreia mașina de curse a fost grav avariată.

„Prima mea urcare după cinci ani a fost una grea, dar după celelalte urcări m-am obișnuit cu traseul de la Reșița. Drumul a fost foarte bun, Lola a mers foarte bine. La prima urcare, Lola a fost cam nărăvașă, a scuturat rău, dar am reușit să o domolesc. Mă bucur că vremea a fost frumoasă și că numărul spectatorilor a fost foarte mare”, a declarat reșițeanul Lucien Hora, care a condus formula Lola F 3000.

Printre piloți s-a numărat și vedeta de televiziune, reșițeanul Dani Oțil. Acesta a spus: „Mi-a plăcut enorm traseul și mă bucur că n-am avut niciun incident. La acest concurs am avut o mașină un pic mai slabă decât în anii precedenți. Trebuie să recunosc, am avut o mică presiune și din partea publicului, toată lumea a vrut să vadă cum mă descurc. Scopul meu, ca la fiecare cursă de altfel, a fost să fiu în primii 10 clasați. Am avut etape în care tot ne-a speriat vremea, dar mă bucur la acest concurs a fost soare”.

Un alt reșițean, Claudiu Ciucă, a declarat: „Mă bucur că am fost unul dintre reprezentanții Reșiței la acest concurs. Consider că traseul a fost un pic mai denivelat decât în anii precedenți, dar această etapă a fost foarte bine organizată. Am în ultimul an aproximativ 100 de km parcurși de curse, adică am fost cam nepregătit din acest punct de vedere. Obiectivul meu a fost și este în continuare să urc pe podium la fiecare concurs, nu contează pe ce loc. Îmi place să salut publicul de pe podium”.

Piloții au apreciat publicul reșițean, care s-a prezentat în număr mare pe traseu încă de la începutul acestei etape din Valea Domanului.

La concurul I, bulgarul Ștefan Stoev conducând un Silver Car EF10 s-a clasat pe primul loc, având un timp de 2:07,512. Pe locul secund s-a clasat reșițeanul Lucien Hora cu Lola B99/50, înregistrând un timp de 2:08,107, iar Emil Nestor cu Norma M20 FC a completat podiumul cu timpul de 2:08,265. Până la locul 10, au terminat în clasamentul final în această ordine următorii piloți: Bogdan Cuzma, Dani Oțil, Lyuben Kamenov, Mihai Leu, Elias Radu, Călin Manitiu și Claudiu Ciucă.

La concursul II, tot Ștefan Stoev a fost primul și de această dată cu timpul de 2:06,782. Lucien Hora cu timpul de 2:07,110 a fost al doilea, iar Emil Nestor cu timpul de 2:08,564 a fost pe trei. Celelalte locuri până pe 10 au fost ocupate în această ordine de: Lyuben Kamenov, Dani Oțil, Mihai Leu, Elias Radu, Claudiu Ciucă, Andrei Șerban și Alex Mirea.

