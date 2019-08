Cat te costa un semineu de calitate?

Nu trebuie sa omitem factorul financiar, mai ales ca in urma unui studiu realizat in anul 2016 de catre o organizatie specializata in industria imobiliara, National Center for Real Estate a cocluzionat ca un semineu este capabil sa creasca valoarea de piata a unei locuinte, cu pana la 6-12%. Asadar putem spune ca prin construirea unui semineu vom obtine, atat caldura de care caminul nostru are nevoie, cat si un plus de valoare caminului nostru.

Spre deosebire de un semineu electric unde nu vorbim despre ardere de combustibil fosil, semineul pe lemne se imparte astfel: cosul de fum, sistemul de semineu si nu in ultimul rand, designul. In randurile de mai jos, vom incerca sa detaliem costurile necesare pentru fiecare dintre etapele care stau la baza construirii unui semineu de calitate superioara.

Cosul de fum

Unul dintre cele mai importante elemente in constructia unui semineu este determinat de calitatea materialelor folosite in procesul de constructie al cosului de fum ce va determina o functionare ideala, la parametri maximi de protectie si siguranta. Din nefericire sunt multe situatiile in care se opteaza pentru variante inferioare calitativ, improvizatii la preturi mici care nu fac altceva decat sa contribuie la cele peste 2000 de case arse anual, in tara noastra.

Este una din componentele cele mai importante ale semineului si inalta calitate a acestuia este necesara pentru functionarea in siguranta. De aceea, nu se face rabat de calitate cand vine vorba de cosul de fum. Cosurile de fum improvizate sau incorect montate, duc la peste 2200 case arse anual in tara noastra. Costurile unui cos de fum sunt influentate de inaltimea acestuia, diametrul si de calitatea materialului, astfel, pretul pentru un sistem profesional de cos de fum complet este cuprins intre 700 – 1500 Euro, iar pretul manoperei (influentat de inaltimea cosului, amplasare, elementele de siguranta) se situeaza intre 150 – 600 Euro. Evident, acestea fiind cotatii aproximative, costurile exacte se vor stabili in urma unei evaluari efectuate la fata locului de catre echipa insarcinata cu constructia semineului.

Semineul

In cazul semineului propriu-zis, costurile de constructie fara finisari speciale este influentat de forma, dimensiunile si particularitatile acestuia. Pretul pentru un focar se incadreaza intre 400 si 3000 Euro, in timp ce pentru celelalte materiale vorbim de sume intre 600 si 1300 Eur. Costul manoperei incepe de la 600 si poate urca pana la 2000 Euro, in functie de dificultatea proiectului. Va recomandam ca in stabilirea costului exact sa aveti in vedere folosirea materialelor de calitate premium, care sa nu dauneze sanatatii pe termen lung si sa asigure o buna eficienta si functionalitate. Prietenii nostri de la Pefoc.ro construiesc doar cu materiale sigure si sanatoase, precum placile ecologice de calsil in locul vatei minerale daunatoare sau al unui material special numit mortar refractar, renumit pentru rezistenta sporita la temperaturi extreme de pana la 1300 grade celsius. De fapt, intregul sistem al semineului este supus la temperaturi inalte, de aceea este foarte important ca acestea sa reziste pe termen lung, fara sa emane substante nocive.

Designul

In procesul de constructie al semineului este important sa se cunoasca din timp ideea si conceptul final care va trebui sa se integreze in povestea arhitecturala a locuintei sau spatiului unde urmeaza instalarea. Comunica-ti din timp preferintele si lasa ideile tale pe mana expertilor si ai sa vezi cum poti obtine un produs care-ti va incalzi nu doar locuinta, dar si sufletul. Costurile finisarii semineului variaza in functie de materiale, marime si alte optiuni. De exemplu, un semineu placat cu marmura va avea costuri mai ridicate decat unul imbracat in caramida aparenta. Si in acest caz, se recomanda folosirea materialelor de inalta calitate, preturile pentru acestea pornind de la cateva sute la cateva mii de Euro, in timp ce costul manoperei va fi cuprins in intervalul 200 – 1000 Euro, in functie si de complexitatea modelului de semineu.

Evident, costurile exprimate mai sus au caracter estimativ si trebuie sa tineti cont ca pretul final variaza in functie de mai multi factori ce tin de preferintele si necesitatile fiecaruia dintre noi, iar pentru o estimare cat mai precisa este absolut necesar ca echipa de mesteri sa se deplaseze la fata locului pentru o evaluare completa.