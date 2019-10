Caraş-Severinul are, totuşi, pază suficientă pentru alegerile prezidenţiale

Prefectul judeţului a revenit asupra subiectului, declarând că a purtat o serie de discuţii cu factorii responsabili de la nivelul structurilor care vor asigura paza în timpul alegerilor prezidenţiale care vor avea loc în data de 10 noiembrie 2019: „Nu ne facem probleme în privinţa asta, am trecut prin multe rânduri de alegeri, nu există probleme la Caraş-Severin. Am avut discuţii cu structurile care asigură paza şi s-au rezolvat toate problemele, am stabilit traseele, data când se deplasează, absolut tot. Sigur, a fost o discuţie pe probleme de personal, fiindcă la fel ca în mai toate instituţiile nu este personal suficient sau cât ar trebui, cât ar avea nevoie, dar ne-am înţeles şi am rezolvat problema aceasta pentru că nu ne jucăm cu alegerile. Nu ne-am făcut de ruşine niciodată, cel puţin de când sunt eu prefect, n-am avut nici o problemă în privinţa respectării şi aplicării legii şi n-o să avem nici acum“.

Aşadar, şi această problemă este rezolvată, fiindcă în rest, pregătirile se află în linie dreaptă.

Alexandra Gorghiu