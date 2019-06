Borcean: Am ascultat de Vela și nu m-am implicat în campanie!

Primarul Felix Borcean spune că a ținut cont de mesajul președintelui PNL Caraș-Severin, Marcel Vela, atunci când actualul edil a fost schimbat din funcția de lider al PNL Caransebeș. Potrivit lui Borcean, a fost poate pentru prima și ultima oară când a ascultat de spusele lui Vela. „Au fost foarte multe voci, din sânul partidului în special, care m-au acuzat de neimplicare în campania electorală. Pornind de la afirmația președinteluI Marcel Vela, când am fost schimbat din funcție, cum că Felix Borcean trebuie să se ocupe de Primărie și Andrei Ungur de politică, am luat act de această afirmație și, poate, pentru prima sau ultima dată m-am conformat ei. Asta nu a însemnat că Felix Borcean, în calitate de primar, nu s-a implicat în campanie. Personal m-am implicat în strângerea de semnături în precampanie și dacă am fost invitat, dar nu am fost decât o singură dată de viceprimarul Marius Isac, care mi-a zis <<nu vii cu noi în campanie în Piață?>>, am mers. Doar că am fost tratat cu răceală. Am împărțit pliante, nu-mi aduc aminte să fi făcut vreodată fostul primar Marcel Vela așa ceva într-o campanie de europarlamentare. În rest, într-adevăr, activitatea mea în această campanie a fost spre zero”, a precizat Felix Borcean.

Edilul Caransebeșului nu a uitat nici momentul în care Ludovic Orban și Rareș Bogdan au venit în campanie la Caransebeș, însă nu au răspuns invitației de a veni măcar pentru câteva minute în Primărie. „Deși i-am invitat cu o zi înainte la Primărie, acest lucru nu s-a întâmplat, au sărit, au omis Primăria din traseul lor electoral, poate că în mod firesc, pentru că amfitrionul era președintele campaniei electorale și președintele organizației județene, și probabil nu și-a dorit să ne întâlnim la Primăria Caransebeș. Asta deși din partea lui Rareș Bogdan am avut o semipromisiune că măcar 5 minute va veni la Primărie. Nu vreau să-i acuz, dar atât aș vrea să spun, că președintele Orban este președintele partidului și cred că dacă și-ar fi dorit nu cred că cineva l-ar fi putut împiedica”.

Întrebat dacă Marcel Vela are o atât de mare influență în PNL, Borcean a punctat: „Probabil. M-am gândit și la aspectul când inviți pe cineva în localitatea unde ai fost 12 ani primar, este firesc ca cel care vine să respecte regulile gazdei”.

Preşedintele PNL Caraş-Severin, Marcel Vela, susţine că nu îi dă o replică primarului Borcean

„Dar pentru adevărul istoric trebuie să spun ca echipa de campanie de la Bucureşti a avut întâlniri în organizaţiile Glimboca, Caransebeş şi Reşiţa, toate cu primari liberali si niciunde nu am intrat in Primărie la o cafea, graficul de timp pentru întâlniri şi mitingul judeţean fiind extrem de comprimat. Am preferat să ne întâlnim cu oamenii de la Composesoratul Bucova, angajaţii de la Custom şi TMD, cu deportaţii din Bărăgan la Oraviţa şi să ajungem şi la întâlnirea cu aproape 3.000 de oameni la mitingul de la Reşiţa. Insinuarea că aşa ar fi înţeles primarul, că dacă nu mai este preşedinte al organizaţiei PNL Caransebeş nu se mai implică nici în campania electorală, este speculativă. Dacă este sinceră, atunci a înţeles greşit, mai ales că Secretarul General l-a informat că trebuie să trimită o Scrisoare PNL către toţi cetăţenii din Caransebeş pentru a-i invita la vot, lucru care nu s-a întâmplat. Restul e tăcere!“, a mai spus Marcel Vela.