Bobar: Sper că împreună cu Dorinel Munteanu să ne îndeplinim obiectivele!

„Duminică dimineață am avut o discuție cu Dorinel Munteanu și cu primarul Ioan Popa, și am considerat că în momentul de față Dorinel este omul cel mai potrivit ca să fie antrenorul principal al echipei noastre. A fost o discuție scurtă și la obiect. Dorinel și-a dorit mult să antreneze acasă pentru că a avut și alte oferte din Liga 2, pe care le-a refuzat. Din această săptămână va conduce antrenamentele băieților. Am vorbit și cu Leontin Doană, care a înțeles perfect situația clubului. Pot spune că am reziliat de comun acord contractul, iar el va rămâne în cadrul clubului. Am făcut lucruri frumoase împreună cu Doană dar, din păcate, situația din clasament ne-a cam îngrijorat pe toți. De aceea s-a ajuns în situația în care trebuia să luăm o decizie. Îi mulțumesc lui Leontin Doană pentru tot ceea ce a făcut la echipa de seniori și îi doresc multă baftă. Sper că împreună cu Dorinel Munteanu să ne îndeplinim obiectivele propuse”, a declarat Cristi Bobar, președintele CSM Reșița.

Ștefan Moraru