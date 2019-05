Astăzi este una din zilele în care reşiţenii decid!

Şeful administrativului reşiţean s-a lăsat aşteptat în ziua votului, motivul fiind unul ce ţine de eternele cozi din vămile româneşti. Dar a venit la urne, la Grădiniţa „Dumbrava Minunată“, împreună cu soţia şi copiii.

„Am votat un pic mai târziu, dar cei din urmă vor fi cei dintâi, aşa ştiu că e o vorbă frumoasă şi în principiu aşa s-a întâmplat, crede primarul Ioan Popa. Am fost la sârbi, la Veliko Gradişte, ăsta este motivul pentru care am întârziat. Am fost invitat de primarul de acolo. De vreun an tot îi spun că merg, şi am fost în vizită la ei. S-a stat mult în vamă! Eu am şi vorbit cu ei, eu le doresc şi lor să intre în Uniunea Europeană, cred că este singura modalitate prin care Serbia ar putea să prindă din nou aripi. Am stat de vorbă cu ei şi chiar mi-au confirmat, şi primarul, şi liderul unui partid de stânga. Au confirmat şi ei că aşa cred că se poate duce Serbia înainte. Am votat pentru Europa, am votat pentru a deveni mai puternici alături de partenerii europeni. Eu – din punctul de vedere al unui primar care mizează aproape exclusiv pe fonduri europene pentru dezvoltarea oraşului – nu pot să am altă atitudine decât una pro europeană, decisă, hotărâtă, şi sper ca reşiţenii să fie în asentimentul meu. Le fac un apel, la această oră, să vină să voteze toţi reşiţenii. Li se oferă – o dată la patru, cinci ani – posibilitatea de a decide. Astăzi este una din zilele în care şi reşiţenii decid şi îi sfătuiesc şi îi rog să vină să se folosească de acest argument pe care îl au“.

Edilul a subliniat faptul că a votat şi pentru Referendum, despre care spune că „este o obligaţie morală pentru toţi românii“.