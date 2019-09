Asigur primarii cărăşeni că vor avea toate facturile pe programe plătite!

„Astăzi am avut un Comitet Executiv Judeţean lărgit unde am discutat probleme guvernamentale, despre măsurile pe care le-am luat, dar şi pe cele care le vom lua în perioada următoare, dar şi despre programele derulate pe PNDL 1 şi PNDL 2, de interes pentru fiecare localitate din România, pentru că acestea se derulează în fiecare localitate indiferent de culoarea politică. Fiecare localitate, fiecare judeţ are dreptul la dezvoltare. Am discutat cu primarii despre proiectele lor pentru că aşa cum noi am venit cu un program de guvernare, la fel şi primarii au programele lor de administraţie la nivel local. Este foarte important faptul că Guvernul sprijină aceste programe. Dacă anul trecut, pe PNDL 1 şi PNDL 2, am avut alocate 4,5 miliarde de lei, anul acesta pe jumătate de an avem 4,4 miliarde lei. I-am asigurat pe primari că aşa cum anul trecut le-am achitat toate facturile pe programe, la fel se va întâmpla şi anul acesta: vom achita fiecare factură pentru proiectele ce le derulează. Am discutat şi probleme politice, despre organizare pentru a câştiga alegerile prezidenţiale. Am vorbit despre pactul pentru bunăstarea românilor, am cerut şi Opoziţiei să îl semneze, un pact care nu este politic, care să îi asigure pe români că niciodată nu vor mai fi tăiate pensiile şi salariile. Însă, ei se rezumă la vorbe, nu îi interesează problemele românilor“, a spus premierul României.

Şi dacă tot vorbim de primari, trebuie amintit faptul că la conferinţa de presă de vineri, şefa PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan, a anunţat că primarul oraşului Moldova Nouă, Adrian Torma, exclus vara aceasta din PNL, a fost primit în PSD, edilul oficializându-și în acest fel dragostea față de PSD pe care i-au reproșat-o liberalii atunci când l-au dat afară din partid..

Nina Curiţa