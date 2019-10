Actorul Dan Mirea a făcut din stradă scenă de protest!

Pentru a treia oară, Dan Mirea a fost chemat luni dimineaţă, în 14 octombrie 2019, să răspundă în faţa comisiei de disciplină a instituţiei pentru absenţele nemotivate şi abaterile repetate de la regulamentul de ordine interioară, imputate de managerul Teatrului de Vest. După ce s-a prezentat în faţa comisiei, actorul a ieşit în faţa teatrului în jurul orei 11.00, unde a susţinut o conferinţă de presă pentru a-şi exprima protestul faţă de abuzurile managerului la adresa sa, imediat de la instalarea acestuia în funcţie, în urmă cu un an şi şapte luni. Mirea şi-a mutat biroul de director artistic în stradă, gest ce face trimitere chiar la genericul festivalului pe care l-a fondat – „Scena ca o stradă“ – şi pe care, după patru ediţii, managerul l-a desfiinţat. Mirea a expus în faţa presei un set de documente, cereri de concediu neaprobate, un memorandum înaintat Consiliului Judeţean la care încă nu a primit răspuns, copii după statele de plată şi condica de prezenţă, acuzând tăieri nejustificate de salariu şi un invariabil răspuns negativ la orice cerere a sa.

„Eu sper să trăiesc în România anului 2019, într-o ţară europeană, spune actorul. De un an nu mai am birou în Teatrul de Vest Reşiţa şi-mi desfăşor activitatea pe holurile teatrului“, acesta adăugând că are peste 55 de cereri înregistrate la secretariatul teatrului şi de câte ori a încercat să comunice cu managerul a fost scos din birou: „Nu cer decât să mi se dea dreptul de a munci în condiţii normale, de a-mi vedea de sarcinile fişei postului. În această comisie de disciplină este un domn care este martor în procesul domnului Ionescu, proces pe care eu i l-am intentat în luna mai. Tot acest domn îi închiriază un apartament domnului Ionescu din bani publici, plăteşte din banii Teatrului de Vest Reşiţa şi banii îi ia acest domn Adrian Popa, care este administratorul teatrului. Procesul pe care i l-am intentat domnului Ionescu este pentru tăierile abuzive de salariu pe parcursul lunilor trecute. Procesul este pe rol la Tribunalul Caraş-Severin, pe data de 29 octombrie voi avea a treia înfăţişare“.

Dan Mirea precizează că la originea acestui conflict stă dorinţa managerului de a-l înlătura din Teatrul de Vest: „Nu are nevoie de mine ca director artistic şi vrea să-mi dau demisia din acest post. Vreau să se ştie foarte clar că în momentul în care eu îmi dau demisia din postul de director artistic, eu nu mai am post de actor, rămân pur şi simplu pe drumuri“.

Mirea mai afirmă că s-a înţeles foarte bine cu Florin Gabriel Ionescu până în momentul în care acesta a devenit managerul teatrului. „În ultimele luni am fost scos sistematic din biroul domniei sale, nici măcar nu-mi dă şansa să comunic cu el, am şi înregistrări cum sunt scos afară“.

Referitor la acuzaţiile managerului că absentează nemotivat, Mirea s-a apărat: „Îmi pare foarte rău, sunt foarte multe zile în care eu am venit la teatru şi am refuzat să semnez condica, pentru că am cerut în scris nişte răspunsuri. Eu nu am cerşit postul de director artistic, l-am ocupat în urma unui concurs“.

Despre alte acuzaţii care i se aduc, Mirea specifică: „Eu sunt vinovat de întârzierea producţiilor, eu periclitez activitatea teatrului, eu cred că sunt vinovat şi de căderea Guvernului, nu ştiu, cred că sunt vinovat de orice în lumea asta! Am jucat „Gunoierul“ în momentul când tatăl meu era mort pe masă, iar în momentul când mama mea a decedat acum şase luni, cu onor, conducerea teatrului, domnul manager, la două zile după funeralii m-a invitat la un casting unde să cânt şi să dansez şi mi-a mai spus că, poate, dacă crăpam eu s-ar fi făcut o coroană pentru mine, «pentru mă-ta nu»“.

Pe de altă parte, managerul Florin Gabriel Ionescu spune că este a treia comisie de disciplină care îl anchetează pe Mirea pentru absenţe nemotivate: „Eu acum sunt la Cluj, dar când mă întorc, voi vedea rezultatele comisiei de disciplină şi voi da o decizie. Reamintesc că Dan Mirea a mai primit un avertisment pentru absenţe nemotivate“.

Alexandra Gorghiu