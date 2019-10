ACS Banat Girls, debut cu dreptul în Liga 2

Reșițencele au deschis scorul încă din minutul 12, prin Mădălina Gînju, dar echipa lui Amariei s-a văzut egalată în minutul 28, pentru echipa din Cluj marcând Diana Gomoi. După ce antrenorii de la Banat Girls au schimbat sistemul de joc la pauză, fotbalistele au reușit să înscrie golul victoriei în minutul 82 prin Andreea Dumitru.

„A fost un meci greu și ne-am așteptat să fie așa. A fost primul meci oficial pentru noi după 163 de zile. Cred că ne-am îmbunătățit jocul față de sezonul trecut, deoarece am reușit să ne dominăm adversarul din primul și până în ultimul minut de joc. De asemenea, chiar dacă am marcat doar două goluri, am reușit să ne creăm foarte multe ocazii de gol. Scorul a fost deschis de noi dintr-o fază fixă pe care am lucrat-o la antrenament. Din păcate, la pauză am intrat cu scorul de 1-1, contrar jocului echipei. La faza golului primit, jucătoarele noastre au comis câteva greșeli. La pauza meciului le-am transmis fetelor că dacă păstrăm ritmul bun avut în prima parte a jocului, cu siguranță că vom obține victoria. Tot la pauză am decis să schimb și sistemul de joc. Am trecut din 4-2-3-1 în 4-1-4-1 și am introdus-o în teren pe Maria Murgu, jucătoare născută în anul 2005. Acesta a fost și debutul ei în Liga 2. Prin această modificare am împins și mai mult jocul spre poarta adversă și în final am reușit să înscriem și golul victoriei. Spre finalul jocului am introdus în teren o altă jucătoare foarte tânără, pe Rebeca Ursachi. Țin să le felicit pe fete pentru joc, dăruință și pentru spiritul de fair-play de care au dat dovadă. Felicităm și echipa adversă pentru jocul prestat și îi dorim mult succes în continuare. Urmează o săptămână grea, în care vom pregăti cât putem de bine meciul de acasă cu United Bihor”, a declarat Daniel Amariei, antrenorul echipei ACS Banat Girls.

Președintele Daniel Surdu a spus la finalul meciului: „Mă bucur pentru victorie și pentru faptul că arătăm mult mai bine din punct de vedere tactic, atât defensiv, cât și ofensiv, față de sezonul precedent. Țin să le felicit pe fete, dar și pe întregul staff tehnic pentru munca depusă și sper ca de la etapă de la etapă să creștem în joc”.

Banat Girls: Rotaru, Grigoraș, Bozilovic, Jula, Roksa, Ruvilă, Lazăr, Dumitru, Gînju, Muntean și Ion. Rezerve: Murgu, Ursachi. Antrenor: Daniel Amariei. Secunzi: Iulian Alexandru Mitru și Dan Popescu.

În etapa următoare, fotbalistele reșițene vor juca duminică, 20 octombrie, de la ora 11, acasă, cu fornația ACS United Bihor.

Ștefan Moraru