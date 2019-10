A IV-a ediție a Cupei Bocșa la badminton, o reușită totală

S-au prezentat la această cupă sportivi din Deta, Deva, Timișoara și Bocșa și s-au jucat meciuri de simplu, dar și de dublu, toate în funcție de categoriile de vârstă de ale participanților. Astfel, la simplu au concurat clasele V-VI și VII-VIII la fete și băieți, iar elevii de liceu au jucat la simplu și dublu.

La finalul competiției clasamentele au arătat astfel: cea mai tânără jucătoare – Sonia Ștefan (Deta); cel mai tânăr jucător – Dimitrie Șojdeanu (Bocșa); cea mai tehnică jucătoare – Patricia Pleșa (Deva); cel mai tehnic jucător – Dimitrie Șojdeanu (Bocșa).

Clasament clasele V-VI fete – simplu: locul III – Diana Ilie (Bocșa); Natalia Uidilă (Bocșa); locul II – Anemona Novăcescu (Bocșa); locul I – Iasmina Miloș (Bocșa).

Clasament clasele V-VI băieți – simplu: locul III – Raul Rotar (Deta); Daian Maricuțu (Bocșa); locul II – Raul Pluștea (Deta); locul I – Mario Cazacincu (Deta).

Clasament clasele IX-XII fete – simplu: locul III – Alexandra Cîntec (Timișoara); Daiana Rotiș (Bocșa); locul II – Samina Holerbah (Timișoara); locul I – Miriana Maricuțu (Bocșa).

Clasament clasele IX-XII băieți – simplu: locul III – Sergiu Șarpe (Bocșa); Marcus Ciuta (Bocșa); locul II – Răzvan Glăvan (Deta); locul I – Claudiu Vrânceanu (Bocșa).

Clasament dublu fete: locul III – Alexandra Cîntec (Timișoara); Samina Holerbah (Timișoara); locul II – Iadranca Giurgiev (Deta); Edina Suciu (Deta); locul I – Daiana Rotiș (Bocșa); Miriana Maricuțu (Bocșa).

Clasament dublu băieți: locul III – Marcus Ciuta (Bocșa); Andrei Miloș (Bocșa); locul II – Sergiu Șarpe (Bocșa); Claudiu Vrânceanu (Bocșa); locul I – Denis Bistriceanu (Deta); Răzvan Glăvan (Deta).

„Practic acest sport de cinci ani, este un sport foarte practic și competitiv, am participat la categoria IX-XII și am obținut locul III la simplu și locul II la dublu băieți”, ne-a declarat Sergiu Șarpe, sportiv AS Metalul Bocșa.

„Fac badminton de patru ani, este un sport care pur și simplu mă reprezintă. Am participat la categoria V-VI fete și am obținut locul III”, a spus Natalia Uidilă, sportivă AS Metalul Bocșa.

„Fac badminton de șapte luni, îmi place acest sport pentru că este unul distractiv. Fac și handbal și îmi plac ambele sporturi deoarece e bine să practici un sport. Am participat la categoria V-VI fete și am obținut locul I”, a mai adăugat Iasmina Miloș, sportivă AS Metalul Bocșa.

„Practic badmintonul de 3 ani de zile. Fac și handbal unde câștigurile sunt în echipă, îmi place badmintonul pentru că este un sport individual și câștigi sau pierzi din cauza ta. Am participat la categoria V-VI fete și am obținut locul III”, ne-a declarat și Diana Ilie, sportivă AS Metalul Bocșa.

Ștefan Moraru / Bogdan Ionuț Bosioc